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Pevačica Katarina Grujić trenutno uživa u toplim letnjim danima u Budvi, gde preko dana provodi vreme sa svojom ćerkom Katjom a uveče nastupa.

Ona je sada otvoreno progovorila o kupovni pregleda za pesme, suprugu Marku Gobeljiću ali i biznisu koji je otpočela u Crnoj Gori.

Nastupa kad ćerka zaspi

- Pa znaš kako, tu sam već dve nedelje sa mojom Katjom. Nije to baš neki odmor. Vidiš da sam i boju ovu što imam ovako što sam pocrnila sam dobila zato što samo po plaži ceo dan, ali nema veze. Volim što smo Katja i ja zajedno ovde. Uživamo preko dana uveče, svaku drugu noć radim. Ona kada zaspi, ja idem na svoj nastup. Tako da stvarno uživamo u ovo svo vreme dok smo ovde - kaže Kaća a zatim je dala svoj osvrt na ovogodišnju sezonu.

1/8 Vidi galeriju Telo Katarne Grujić Foto: Print Screen

- Pa meni je generalno svaka sezona bila stvarno uspešna i svaki nastup je bio posećen. Isto i ove godine ne mogu da se žalim. Ovde je publika stvarno divna i svake godine u stvari svake godine dolazi neka i nova publika. Dosta turista. Ali generalno jako vole da pevaju, da da igraju. Stvarno mislim da nemaju bolji provod nego u Budvi - rekla je pevačica u razgovoru za Blic.

"Nadam se da će krenuti maminim stopama"

Kaća priznaje da je njena ćerka talentovana ma glumu i pevanje, pa otkrila da se zbog toga nada da će krenuti njenim putem.

- Generalno interesovanja nje je sada pevanje, gluma, pesmice, uči nove pesmice. Tako da vidi se da će verovatno nešto postati kao mama. Ali eto o tom potom još je mala da vidimo. Ali i te kako pokazuje da jako voli pevanje, jako voli muziku i glumu. Kad pustimo neki moj spot obavezno sve moje pokrete skida, peva, obožava da peva moje pesme. Onda kad god neko pita otpevaj nam nešto, ona peva "Dođi i dođi u zagrljaj ti". To je njena omiljena pesma. Ime sluha i upisala sam je na muziku i na glumu. Tako da se nadam da će krenuti maminim stopama - priznala je Kaća.

1/7 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram, Milica Stanojević

"Ne znaš da li bi biti teže žena sportiste ili muž pevačice"

Katarina je otrkila da je njen suprug bio sa njima dva-tri dana na primorju.

- Marko je bio na dva tri dana, bio je na pripremama pa je uspeo dva tri dana da uhvati da dođe da bude sa nama, ali se odmah vratio u Beograd, utakmice i ostale naravno obavezane - kaže pevačica koja je pojasnila da li je teško biti žena sportiste.

- Pa ja da ti kažem ne znaš da li bi biti teže žena sportiste ili muž pevačice. Svaki posao nosi da kažeš neki teret svoj i mislim da je možda i super nekako što vikendom on je u karantinu , ja sam na nastupima i onda nedeljom kada dođemo više se uželimo jednog drugog. Teže je na primer kada je igrao u Atini pa smo bili odvojeni godinu dana pa smo se viđali jednom u dva meseca ali za sada mislim ne bih se žalila. Nije to ništa toliko strašno - rekla je, te otkrila da li je ljubomorna.

"Nisam ljubomorna, on nije tip koji izlazi"

- Ja nisam ljubomorna ali što da ne karantin uvek može. On nije tip koji izlazi. On stvarno ima dosta obaveza. Svaki dan su treninzi. Svakog vikenda su utakmice i nema tu vremena izaći do jutra. Tako da nije taj tip. On svoje obaveze vrlo ozbiljno shvata i prosto kada dođe period da ima slobodno onda možemo da izađemo. Ali ovako generalno ne - ispričala je.

1/5 Vidi galeriju Katarina Foto: Print Screen

"Džabe ti ako si platio lažne preglede"

Katarina se dotakla aktuelne teme da pojedine kolege plaćaju preglede pesama na Jutjubu.

- Plaćali ne plaćili, sve se na terenu pokaže da li pevaju pesmu, da li je hit, da li je slušaju i to ti je najveći pokazatelj. Tako da džabe ti ako si platio i lažne preglede ako Ljudi ne pevaju tvoju pesmu - rekla je.

Biznis ide kako treba

U istom razgovoru za pomenuti medij, Katarina se osvrnula na svoj biznis za koji smatra da treba da ostane u porodici.

- Biznis imamo u Kolašinu, kuće, a ovde imam kuću u kojoj živim. Ide sve kako treba stvarno. Da li zimi ili leti, kuća je uvek puna. To je najbitnije. Neću je prodavati. Mora da ostane nešto i meni i mojoj deci, tako da ne bih moj mir ne bi dirala sad. Trenutno ne - zaključila je ona.