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Pevačica Ana Bekuta održala je sjajan koncert na Ubu u okviru tradicionalne manifestacije "Ubske letnje večeri". Gradski trg je bio prepun, a publika je uživala u sjajnoj večeri koju im je priredila folk zvezda.

Ona je tom prilikom u razgovoru s medijima progovorila o sećanjima na pokojnog partnera Milutina Mrkonjića Mrku, povlačenju iz javnosti, ali i podršci koju pruža koleginicama sa javne scene.

Spektakularan koncert

Kada se jedno od najvećih imena srpske muzičke scene pojavi na bini, vreme na trenutak stane, a emocije ispune svaki kutak prostora. Ana Bekuta decenijama vlada estradnim nebom, ali njena autentičnost, neposrednost i energijska snaga nikada ne blede. Tokom spektakularnog koncerta na tradicionalnim letnjim "Ubskim večerima", Ana je pokazala zašto nosi status istinske muzičke dive.

U velikom i emotivnom intervjuu, Ana je bez zadrške govorila o snažnim uspomenama koje je vezuju za Kolubarski kraj, četiri decenije duge i blistave karijere, ženama na estradi i lažnim medijskim natpisima. Otvorila je i vrata svoje intimnosti, podelivši najdublje emocije o večnoj ljubavi prema Milutinu Mrkonjiću, miru koji pronalazi u porodičnom domu, kao i o neraskidivoj vezi sa unukom Sonjom.

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ističući duboko poštovanje prema legendarnom Draganu Džajiću i rodnom kraju treće Zvezdine zvezde, Ana je na samom početku razgovora otkrila koliko joj znači povratak pred ovdašnju publiku.

- Ub je grad koji je proslavio čuveni fudbaler Dragan Džajić, inače treća Zvezdina zvezda, i svi smo mi zahvaljujući njemu čuli za Ub koji je on predstavljao i promovisao na najbolji mogući način. U Ub uvek dolazim sa iskrenim emocijama, kao i na svaki koncert, a večeras je to posebno jer dugo nisam pevala u ovom kraju Srbije pa se radujem susretu sa publikom - počela je Bekuta, te joj se pružila i prilika da se priseti koncerta iz 2013. godine na Ubu gde su joj se probudile najnežnije emocije i uspomene na voljenog Milutina:

Poslednji put na Ubu Mrka je bio sa njom

- Kolubarski kraj jako volim jer odatle potiče jako vredan narod, a vrednoća je osobina koju cenim kod ljudi. Vežu me posebne, jer sam poslednji put u Ubu pevala 2013. godine i tada je tu bio i moj Milutin. Danas mi je to najlepša uspomena koja me veže za Ub, i još uvek se sećam svakog detalja i toka tog koncerta koji je bio izuzetno uspešan - rekla je popularna pevačica.

Osvrćući se na decenije uspešnog rada i ogromnu profesionalnu odgovornost, pevačica je priznala da nikad nije imala tremu.

- Ni na početku karijere nisam imala tremu, ali danas kao i tada osećam odgovornost, možda još veću nego na tom famoznom početku kada sam izlazila iz anonimnosti. Osećam odgovornost prema publici koja voli moje pesme i pevanje, ali i prema sebi zbog četiri decenije duge karijera. Trudim se da ispunim i svoja, ali i očekivanja publike koja me decenijama podržava i voli.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock, Boba Nikolić

Rituali

Upitana je da li ima neke rituale pred izlazak na binu.

- Imam svoje male rituale pred nastupe koji mi prijaju i kojih se držim godinama. Važno mi je da sam imala kvalitetan san i da sam psiho-fizički odmorna. Važno mi je da niko ko je sa mnom u protokolu ne kasni, na dan nastupa jedem samo jednom i to u prepodnevnim časovima, a trudim se i da što manje pričam - istakla je Bekuta.

Objašnjavajući da za nju ne postoje male i velike bine, već samo iskrena publika, Ana je poručila:

- Nastupe nikada ne delim na "male" i "velike", jer gde god da pevam dolaze ljudi koji vole moj muzički opus, ali i mene. Veliki koncerti se razlikuju samo po repertoaru koji na njima izvodim. Ljubav koju dobijam od onih koji me slušaju nema veze sa veličinom prostora u kom pevam.

Foto: Instagram Print Screen

Podržala Martu Savić

Pružajući nedavno snažnu podršku koleginici Marti Savić nakon brutalnih komentara javnosti zbog fizičkog izgleda i osvrćući se na surovost društvenih mreža i položaj žena u javnom svetu, Ana je otkrila kako je ona prevazišla sličnu situaciju.

- Da, stala sam i podržala dugogodišnju prijateljicu Martu, jer nijedna žena ne bi trebalo da bude žrtva napada i maltretiranja na društvenim mrežama. Njena objava je bila krajnje korektna i inspirativna, u suštini ono što je napisala više je bila motivaciona poruka svim ženama koje trpe negativne komentare na račun fizičkog izgleda. Naravno da su do mene stizali komentari na račun mog izgleda, nekada su me i neke ličnosti javno kritikovale, ali meni je na prvom mestu važno ko mi, a ne šta mi kaže. Iza mene su godine i iskustvo, a ja sam zadovoljna u svojoj koži i uvek nasmejana. Čini mi se da uprkos svemu ipak i dalje živimo u svetu kojim vladaju muškarci, pa se nama ženama mnogo toga ne prašta, uspeh je na prvom mestu - jasno je istakla Bekuta.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Mrka joj je obeležio život

U izuzetno dirljivom trenutku intervjua, sa neskrivenom emocijom u glasu, Ana je podelila uspomenu na čoveka koji joj je obeležio život - Milutina Mrkonjića.

- Ove godine, 27. novembra, biće pet godina od Milutinovog odlaska, a ne prođe ni dan tokom kog ga se ne setim. Bio je izuzetan čovek koji me je voleo na poseban način, i hvala mu na tome. Svakodnevno se srećem sa ljudima kojima je pomagao ili onima koji su sa njim imali neku anegdotu. Bio je čovek koji je voleo život i ljude, pa ga se po dobrom sećamo kako ja, tako i moj sin, unuci, ali i prijatelji koji su ga poznavali - rekla je Ana.

Demantujući preuveličane medijske natpise o potpunom gašenju profila, pevačica je pojasnila svoj stav "da napušta društvene mreže".

- Bila sam prilično iznenađena koliko je ta izjava izazvala pažnju i koliko je bilo kreiranih naslova da napuštam društvene mreže?! Tačno je da se trudim da manje skrolujem, kako kažete, ali ne gasim društvene mreže. Sadržaj na Instagramu kreiram u skladu sa poslom kojim se bavim i interesovanjima u svakodnevnom životu. Društvene mreže su odlična tekovina savremenog života pod uslovom da se pametno i dozirano koriste.

Foto: Printscrean

Unuka Sonja i unuk Branko

Ana se u poslednje vreme ne odvaja od unuke Sonje, koju vodi na na razne estradne promocije i događaje. Otkrila je i zanimljive detalje o tome kako njena porodica funkcioniše u pozadini javnih dešavanja. Ana je sa osmehom ispričala da unuk Branko ipak nije fan kamera.

- Dobro ste primetili, Sonja mi često pravi društvo na događajima jer ona nema problem da se slika i voli da me prati na javnim dešavanjima za razliku od Branka koji to ne voli, a ja tu njegovu odluku poštujem. On Sonju i mene obično doveze na događaj, ide kući, pa kad se sve završi dođe po nas. Branko je praktično sve vreme sa nama, samo je "nevidljiv". Što se Sonje tiče, mogu reći da dosta liči na mene i mislim da se zbog toga podržavamo i pratimo kroz život na jedan poseban način.

Kada se spuste zavese i utihnu aplauzi, utočište i mir diva pronalazi u jednostavnim životnim radostima.

- Kada siđem s pozornice, kada se ugase reflektori, blicevi i kamere mir i spokoj mi donosi porodica, atmosfera doma, moji bliski prijatelji, kućni ljubimci, knjige koje čitam i naravno kuvanje za drage ljude - rekla je Ana za kraj razgovora.

Kurir/Informer