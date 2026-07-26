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Posle dugog povlačenja iz javnosti, koje je usledilo nakon jezivih pretnji i turbulentnog perioda na estradi, prvi srpski starletan Dragan Gligorić Diamond dao je veliku ispovest za Kurir.

Govorio je o odrastanju bez roditelja, životu u domu za nezbrinutu decu, očinstvu sa svega 17 godina, rijalitiju, sukobima sa poznatim ličnostima, nepristojnim ponudama, ali i razlozima zbog kojih danas na svoju prošlost gleda potpuno drugačijim očima.

Bio je jedan od najkontroverznijih učesnika rijalitija, muškarac koji je pomerao granice i zbog svog imidža privlačio ogromnu pažnju. Međutim, iza provokativnih fotografija, skandala i javnih sukoba krila se životna priča obeležena gubicima, siromaštvom i borbom za opstanak.

1/4 Vidi galeriju Dragan Gligorić Diamond: Prva muška starleta u Srbiji Foto: Nensy.ph

Detinjstvo obeleženo tragedijom

Put Dragana Gligorića bio je trnovit. Obeležilo ga je odrastanje u domu za nezbrinutu decu nakon smrti oba roditelja. To za njega nije bilo nimalo lako, a svojom pojavom je uvek odskakao od ostale dece, što ga je kasnije pratilo i kroz život i donelo nove probleme. Na početku razgovora, prisetio se teškog detinjstva propraćenog velikim bolom.

- Majka mi je iz Australije, otac je Srbin. Rođen sam u Novom Sadu. Jako mlad sam ostao bez njih, ali nikad nisam želeo da me ljudi sažaljevaju. Sve sam stekao sam. Mogao sam da budem narkoman, ali nisam.Otac mi je umro 1996. od kancera pluća, a 2012. sam ostao bez majke. Naredne četiri godine nisam mogao da se pomirim sa tim da je nema. Sam sam se vaspitavao. Iz svega toga sam gledao da izvučem nešto pozitivno. To me je ojačalo, ali verujem da su moji roditelji uvek tu kao anđeli čuvari - rekao nam je Dragan, pa se prisetio detalja:

Život u domu: Baku je grizla savest

- Nakon mamine smrti, baka mi je materijalno pomagala, jer ju je grizla savest. Ona je prodala našu porodičnu kuću, nakon čega je mama ubrzo preminula, a ja završio u domu za nezbrinutu decu.Posle toga sam bio u hraniteljskoj porodici devet meseci. Baka je nekretninu, na kraju, odnela u grob. Ostajao sam bez stanova. Imamo jednu porodičnu kuću koju sam svakako želeo da ostavim sestrama. Ja sam muško, ja ću se snaći - govori starletan koji nastoji da gleda pozitivno kroz život.

1/5 Vidi galeriju Dragan Gligorić Diamond, prvi starletan u Srbiji Foto: Privatna arhiva

Postao otac sa 17 godina: Deca su imala dete

Dragan priznaje da je posle niza životnih udaraca poželeo da osnuje porodicu jako mlad.

- Zbog tih gubitaka sam jako želeo porodicu. Dobio sam dete sa napunih 17, žena je imala 19. To dete se nije dogodilo slučajno, već planski. Moja bivša žena je, takođe, iz hraniteljske porodice i nije imala podršku, našli smo se.

Radio noću u pekari, danju u salonu da bi prehranio porodicu

- Bili smo mladi, deca su imala dete. Postojali su pritisci. Noću sam radio u pekari, danju u salonu lepote. Nismo imali roditelje, ni ona ni ja, iako je njoj majka živa. Hteli smo dete da izvedemo na pravi put. Morali smo da se snalazimo. Radio sam i PR reklame, dobijao 100-200 evra, tad mi je to mnogo značilo - kaže Diamond za Kurir.

Kako je postao prvi srpski starletan

Kako nam je rekao, u to vreme su,osim njega, jedine starlete na javnoj sceni bile Stanija Dobrojević i Soraja Vučelić. Diamond se prisetio svog proboja u javnost, te se osvrnuo na učešće u rijalitiju koji mu je otvorio vrata estradnog sveta.

1/5 Vidi galeriju Dragan Gligorić Diamond, prva muška starleta Foto: Screenshot, Privatna arhiva

- Ljudi tada nisu imali drugačiji epitet za mušku osobu koja se šminka, farba, oblači uske farmerice, pa su me nazvali muškom starletom. Slikao sam se u štiklama go, sa šeširom preko polnog organa kako bih izazvao “bum”. Producenti su to primetili i pozvali me. Ušao sam unutra i stekao mnogo poznanstava. Rijaliti je super platforma, ali psihički veoma zahtevan i finansijski neisplativ. Danas u spoljnom svetu zarađujem više nego što bih tamo - objašnjava, a na pitanje “šta bi bilo kad bi bilo” nam je kroz smeh odgovorio:

- Otkrile bi se mnoge stvari ako bih ušao - a potom otkrio i po koju cenu bi to uradio.

“Ja sam otac dece koju je supruga dobila sa novim partnerom”

- Danas bih u rijaliti ušao za mnogo veći iznos, jer mi je život veoma turbulentan i pun zanimljivih obrta. Otac sam trinaestogodišnjeg deteta, u dugoj sam i stabilnoj vezi, a i dalje nisam razveden. Uz to, zvanično sam otac još dvoje dece koja biološki nisu moja, već ih je moja supruga dobila sa novim partnerom. Dakle, pravno sam otac troje dece, iako je samo jedno moje biološko. Moj život je pun neverovatnih zapleta - rekao je kroz smeh, a zatim počeo priču o teškim temama.

Foto: Nensy.ph

Jezive pretnje: Crveni tragovi po hodniku

Umesto sjaja i glamura koje popularnost često donosi, usledio je period problema zbog kojih je morao da se povuče sa javne scene i napusti svoj rodni grad.

- Kad sam imao 18 godina, pojavio sam se na naslovnoj strani jednih novina sasvim go. Tad mi je to bilo fascinantno, a zatim sam morao da se preselim iz Novog Sada jer mi je život bio ugrožen zbog toga. Mislio sam da će ljudi drugačije reagovati. Bilo je mnogo pretnji.Ofarbali su mi ulazna vrata stana crvenom bojom i ostavljali crvene tragove po hodniku koji su predstavljali krv. Posle nekoliko dana sam se preselio za Beograd. Shvatio sam da slava ima cenu, a moja je imala veliku i zato sam se i povukao - rekao nam je, pa ispričao detalje:

“Tijana Ajfon mi je pretila da će me maknuti iz Srbije”

- Tijana Ajfon i ja smo se tukli po televiziji. Bili smo diskvalifikovani iz “Parova 4”. Pojavio sam se na finalu kada je pobedila moja drugarica Ružica Veljković. Stao sam iza nje i tad sam shvatio da se plašim javnog života. Plašim se da svi znaju sve o meni, postoje posledice. Tijana mi je pretila da će da me makne iz Srbije. Prošlo je mnogo godina od tad. Ona me je čačnula da javni svet nije zezanje i da sam pod budnim okom svih. Možda smo Tijana i ja imali iste udvarače, pa sam joj zato smetao. Možda sam joj bio konkurencija u nečemu, ne znam. Osećao sam se da mi je ugrožen život i zato sam se povukao. Morao sam da se iselim iz Novog Sada. Imao sam 18-19 godina i bio sam dete, a detetu da lupiš šamar, skloniće se, a kamoli da mu pričaš da će neko da mu uradi nešto nažao. Sad mislim da mi je Tijana pomogla da se odvojim od svega toga i da se usmerim ka frizeraju. I evo, 14 godina kasnije sam i dalje u tom poslu - iskreno priča Gligorić.

Foto: Privatna arhiva

Poznati voditelji mu nudili novac za intimne usluge

Dragan se osvrnuo na nepristojne ponude koje je dobijao, ali i na svoju znatiželju da sazna šta mu se nudi.

- U to vreme je moja pojava bila šokantna. Zato sam dobijao ponude od žena i muškaraca. Imao sam kod kuće ženu i dete, ali me je vuklo da vidim šta se nudi. Nažalost, osim kriminala, opojnih supstanci i se*sa se ne nudi ništa drugo. Muškarci su uglavnom bili TV voditelji. Sa jednim sam prošao pakao, hteo sam da ga sklonim sa televizijske scene, ali ostavićemo to karmi. Bilo je i muzičara. To je princip - keš za intimne odnose. Od 100 evra, pa do par hiljada evra, pa na šta pristaneš. Krene se sa ručkom, a stigne se do bunde, jahte itd.

“Prihvatao sam ponude”

Dragan ne krije da je na pojedine ponude pristajao.

- Dobijao sam skupe poklončiće kada sam prihvatao ponude. Ali sa trenutnog gledišta, kad odrasteš shvatiš da to nema cenu. Kad prođe vreme, osetiš se kao bednik što si se prodao za bundu. Ali ljudi teže porocima, kad nešto želiš, a nemaš, nađeš način da ga stvoriš. Želeo sam da se nađem u takvom društvu. To sam tada gledao kao avanturu.

“Ivan Gavrilović je klečao, a Era Ojdanić…”

- Zbog deteta sam tražio da se obrišu neki problematični videi mojih javnih pojavljivanja. Nije sve obrisano, ali dobar deo jeste. Na primer, go sam se skidao u emisijama. Ivan Gavrilović je klečao ispred mene i pevao.

Diamond priznaje da danas na neke poteze iz prošlosti gleda drugačije, zbog čega je odlučio da deo sadržaja ukloni iz javnosti. Ipak, ističe da su mu brojna estradna iskustva ostala u sećanju, pa se prisetio i susreta sa pojedinim poznatim ličnostima.

Foto: Screenshot

- Era Ojdanić mi je rekao da imam mnogo lepe usne, pitao je da li su prirodne - priča Dragan kroz osmeh.

Estrada ima mnogo tajni

Govoreći o estradi, prvi muški starletan u Srbiji tvrdi da iza reflektora postoji i druga strana javne scene, o kojoj se, kako kaže, retko govori.

- Sav taj estradni svet ima mnogo tajni, mnogo je prljav. Ja nisam tu da otkrivam tajne, ali veliki broj ljudi se prodaje za novac - zagonetno nam je rekao starletan.

Foto: Nensy.ph

Veliki povratak na javnu scenu?

Iako je godinama daleko od reflektora, priznaje da nije zauvek zatvorio vrata javnoj sceni. Muzika je bila jedna od opcija, ali smatra da bi se danas ipak bolje snašao u nekom televizijskom formatu.

- Vratio bih se u javni svet. Hteo sam da snimim pesmu, jedan kompozitor mi je pisao, pesma postoji, ali nije ugledala svetlost dana. Možda je i bolje što taj spot nikada nije snimljen, jer je trebalo da bude veoma promiskuitetan. Imao sam sreće što tada nisam imao 5.000 evra, koliko su tražili za snimanje spota. Ipak, pesma i dalje postoji. Međutim, ja ne znam da pevam, pa se ne bih mnogo angažovao oko toga, ali bih se možda vratio u neki televizijski format - zaključio je Diamond u razgovoru za Kurir.

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