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"Plavi Orkestar" bio je jedna od najpopularnijih muzičkih grupa u staroj Jugoslaviji. Snimili su brojne hitove koji se pevaju i danas. Međutim, jedna pesma im je donela probleme, pa su se zbog toga čak i suočili i sa mogućom cenzurom.

Iako nije reč o pesmi sa nacionalnom ili verskom tematikom, ili o nekoj koja se kosila sa "etičkom regulativom" socilajlističke države, ma pesmu "Bolje biti pijan nego star" se gledalo s negodovonjem. Naime, ta numera uopšte nije uopšte bila po volji penzionerima iz Novog Sada, koji su išli do te mere da su želeli da zabrane grupu.

Poslušajte pesmu:

- Nikada se nisam ljutio kada bi neko napravio lošu recenziju o nama. Štaviše, Savez penzionera bivše Jugoslavije iz Novog Sada je svojevremeno pokrenuo inicijativu da budemo zabranjeni kao grupa zbog pesme 'Bolje biti pijan nego star'. Stvar je čak došla do javnog tužioca i zabranjeno je emitovanje te pesme. Tada smo imali jugoslovensku turneju, komunalci su morali da lepe belu traku preko već polepljenih plakata širom države jer se turneja zvala 'Bolje biti pijan nego star' - rekao je Saša Lošić Loša, frontmen Plavog Orkestra tokom jednog intervjua, prenosi MONDO.

Ovako je Loša nekada izgledao:

1/6 Vidi galeriju Ovako je Saša Lošić Loša izgledao nekada Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Greška u pesmi koju niko nije primetio

Loša ne krije da je i sam primetio da u pesmi postoje nelogičnosti. Naime, na početku pesme Loša peva "Žao mi je što smo bili samo dobri drugovi", dok se u refrenu stvar menja, pa peva: "Vino ne zna da smo nekad bili sretni par".

On je pre nekoliko godina priznao da je pesmu pisao pijan i da je tek nakon 25 godina shvatio nelogičnost.

1/6 Vidi galeriju Saša Lošić Loša Foto: Youtube Screenshot, PRINTSCREEN Jutjub, Damir Dervišagić

- Uhvatim se u razmišljanju, pevam 25 godina i nikad to nisam primetio. I onda sam počeo da kopam po pesmama i video da je pola potpuno iracionalno. Reči nemaju veze jedna s drugom, nema radnje, nema logike. A, ljudima svejedno - ispričao je on svojevremeno.

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