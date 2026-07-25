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Od ranih jutarnjih sati traje javni rat između bivših partnera Kristine Spalević i Kristijana Golubovića. Ona je iznenadila javnost kada je objavila uznemirujući video na kom se vidi njen bivši koji lomi sve po sobi.

Sada je Kristina na svom nalogu na Instagramu objavila niz poruka koje je dobila nakon što je javno podelila uznemirujuće snimke.

Evo kako je to izgledalo:

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

Kristina ne krije da je izuzetno izrevoltirana komentarima i porukama koje je dobila.

- Ovi iz komentara prvi idu u crkvu i džamiju, a gde će posle života, sa ovakvim stavovima za tuđu žensku decu, to ne znam. Ovi bi me prvi oplakivali - napisala je ona uz niz poruka koje je dobila u poslednjih nekoliko sati.

"Sve dolazi na svoje kad ulaziš u vezu sa ego-kromanjoncem. Šta si tražila to si i dobila.", "Znala si sa kim započinješ život", "Šta ti je trebao oženjeni muškarac, sama si tražila" - neke su od poruka koje je Kristina dobila.

"Svaki stan je izlomio, zamalo sam ostala na ulici"

Podsetimo, Kristina se javno oglasila o uznemirujućem videu sledećim rečima:

00:21 Kristijan lomi po stanu Izvor: Instagram/kristina_spalevic

- Lagano zagrevanje, čekam sledeću budalaštinu i ide snimak od koga nikom neće biti dobro, njemu najmanje. Svaki stan u kome smo živeli izlomio je, iživljavao se. Zato sam zamalo 3 puta ostala na ulici jer niko nije hteo da nam izda stan - iskreno je napisala Kristina uz uznemirujući video.

Isplivao i drugi jeziv snimak

Podsetimo, Kristina Spalević objavila je uznemirujući snimak iz automobila sa Kristijanom Golubovićem, tvrdeći da se radi o jednom od najtežih trenutaka koje je preživela tokom njihove veze.

Bivša partnerka Kristijana Golubovića prethodno je najavila da će javno izneti detalje iz njihovog privatnog života i otkriti, kako je navela, istinu o svemu što se dešavalo iza zatvorenih vrata. Tom prilikom iznela je niz ozbiljnih optužbi na račun bivšeg supruga, a ubrzo nakon toga podelila i snimak koji je izazvao burne reakcije javnosti.

00:39 Kristijan leti autom dok su deca i Kristina u kolima Izvor: Instagram/kristina_spalevic

Na snimku se vidi Kristina koja sedi na zadnjem sedištu automobila, dok se Kristijan nalazi za volanom. Tokom vožnje između njih dvoje dolazi do žustre rasprave, a Spalevićeva tvrdi da je situacija u jednom trenutku postala veoma dramatična.

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