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Regionalna muzička zvezda Tea Tairović u petak je nastupila u krcatom klubu u Budvi. Zapevala je ovogodišnje himne primorija "Plavo more", i "Bonitu", a publika je lumpovala do zore

Tea Tairović nedavno se na dva meseca preselila u svoju novu lux nekretninu u Crnoj Gori smeštenu u najeletnijem
naselju "Luštica" budući da celo leto ima nastupe po celom Jadranskom primoriju!

Vlasnica brojnih hitova sinoć je nastupila po već ko zna koji put u čuvenoj diskoteci, koja je bila popunjena do poslednjeg mesta.

Tea tairović na nastupu u Budvi
Foto: Ognjen Gregović

Tea je nastupila u veoma izazovnom crvenom trikou sa kristalima, što je publiku dodatno bacilo u trans!

Tairovićeva je pevala i ujedno igrala više od dva sata, a Budvom su se orili hitovi poput "Severna Latina", "Bonita", "Ker finasijer" i mnogi drugi.

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Tea Tairović još jednom napunila Klub u Budvi Izvor: Privatna arhiva

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Tea Tairović Izvor: Privatna arhiva