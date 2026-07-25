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Jedan od najpopularnijih mladih pevačaUroš Živković, tradicionalno leto provodi na Crnogorskom primorju gde gotovo svakodnevno nastupa.

Uroš je izjavio da se u Budvi oseća kao kod kuće s obzirom da godinama dolazi da uveseljava publiku koja boravi u ovom letovalištu na Jadranu.

A kada je reč o samim nastupima, sve češće se njegolve kolege oglašavaju po pitanju otkazivanja svirki iz određenih razloga, što se njemu još uvek nije desilo.

– Nisam imao tu situaciju, ovo mi je prvi nastup u Budvi, dobro je, puno je, Bogu hvala. Malo je smena generacija, muzika je pomešana, treba privući ljude, ali Crna Gora je leti veliko tržište i mislim da ima posla za svakog ko vredi– rekao je pevač.

Uroš je prokomentarisao i situaciju koja se dogodila njegovoj starijoj koleginici Dragani Mirković, a koja je morala da prekine nastup usled lošeg zdravtsvenog stanja.

1/5 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Nemanja Nikolić

– Dešava se, ona je mega zvezda i živa legenda, možda i godine rade svoje, teška su i putovanja i nastupi, ima mnogo faktora kod žena pogotovo, a meni je to ušlo u krv, preko 15 godina tako funkcionišem i navikavam se. Imam žute minute i kada sam umoran, ali kada izađem da pevam sve se zaboravi. Posle nastupa opet kljoknem, ali to je sve normalno– kroz osmeh je istakao.

Nakon letnje sezone Uroša čeka i mini odmor koji će provesti sa porodicom, a koja mu kako kaže, uvek napuni baterije.

– Od kada sam se oženio i dobio sina to je moj krug, to su moja 4 zida gde punim baterije i gde sam dobro. Svi me pitaju gde sam, kao nema me, ali kuća-posao, jer kada porodica uđe u život, ne trošiš vreme na gluposti- dodao je Uroš.

Međutim, ni posle odmora Uroš ne planira da pravi pauzu. Kako kaže, čeka ga priprema novih pesama, koje uvek bira vrlo pažjivo.

– Glupo da kažem, ali ja sam umetnik. Volim teške pesme, jake reči, aranžmane, to je tako. Na primer volim da pevam na nastupima svoju pesmu „Oko moje“, i tek sam od skoro uvrstio svoje pesme na repertoar jer sam mislio kako je to glupo i kako publika to ne zna, a onda sam se uverio u suprotno- izjavio je pevač pa odgovorio na pitanje da li planira solistički koncert.

Foto: PRYME

– Priča se o tome stalno, ali želim da obogatim svoju diskografiju, želim da to bude malo drugačije. Imam neku zamisao, neka veća scena pod otvorenim nebom, i da bude kako me ljudi doživljavaju, kao kafanca. A ne da plate kartu sednu u fotelju i jedu kokice. Želim da barem pola koncerta imam svoj program, i da ljudi izađu odatle puni utisaka. Prognoziraju mi da će to biti u mojoj 30. godini, a sada imam 28. Ne želim da pravim koncert samo da bi se pričalo o tome, ne želim da idem u minus, da poklanjam karte i da se brukam, nego da ide prirodnim putem i da ljudi sa zadovoljstvom dođu, jer to je uspeh.

Kurir/Grandonline