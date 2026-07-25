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Pevačica Sandra Afrika već dugo vremena je sama, a kako je nedavno ispričala, navikla se na samački život, te joj muška ruka ne nedostaje. Ipak, ona sada otkriva da je ljubav pokucala na njena vrata, ali da je nesrećno zaljubljena.

- Zaljubljena jesam, ispunjena sto posto nisam, isto tako ni srećna nisam, ali sam zaljubljena, što znači da sam nesrećno zaljubljena - kaže Sandra i otkriva da je situacija komplikovana:

1/9 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES

- Ne znam kako bih ti precizirala, jako je komplikovano - ispričala je ona za Hype TV.

Bolje piletina, nego stariji

Pevačica inače nikada nije krila da voli mlađe momke, te da su joj veze sa njima draže, nego sa zrelim, ostvarenim muškarcima.

- Bolje da bude mlađi od mene, jer u tim sam godinama da je bolje piletina, gde ću starije od same sebe - otkrila nam je svojevremeno i istakla da joj mlađi momci prilaze.

Afrika se ne odvaja od menadžera:

1/6 Vidi galeriju Pevačica Sandra Afrika iz prvog reda prati koncert svog kolege Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić, Damir Dervišagić

- Muvaju me mlađi, ne mogu da kažem da me ne muvaju, tako da prija.

- Razlika treba da bude u nekoj normali, ništa preterano ne mora sad da bude ko da sam ga rodila - rekla je ona kroz osmeh.

Svojevremeno nam je otkrila i da li joj muškarci ne pišu zbog saradnje sa bivšim dečkom, Mikišom:

- Jao, pa iskreno ne znam. Ako zato ne prilaze, onda stvarno katastrofa. Da, razmišljam sad već da ga ubijem. Ja mislim da to nema nikakve veze. Ne znam, meni je ovaj posao kao dete, eto. Kao da sam bila u braku i imam dete, eto, iz prvog braka, i to je to. Tako se prema svom poslu i prema tome ponašam. Tako čuvamo to, i ja i Mikiša, i nekako i ja gledam na to tako, znaš. Tako da, šta znam. Udale su se i ove što su se razvele, pa imaju jedno dete, pa valjda ću i ja, samo s bivšim. Ono, kao decu nemam. Mislim da nije to problem. Mislim da su više tu neke druge stvari problem, nego bivši ko bivši. Ja i Mikiša nismo 10 godina zajedno. Mislim, stvarno, koga više to zanima i koga više briga.