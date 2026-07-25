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Pevačica Tina Ivanović razvela se od supruga Zvezdana Anđića nakon 24 godine braka, a u poslednje vreme sve se češće spekuliše o njihovom mogućem pomirenju. Gostujući u emisiji Magazin In, pevačica je otvoreno govorila o razvodu, odnosu sa bivšim suprugom i planovima za budućnost.

O odnosu sa bivšim

- Dobro sam - rekla je Tina na početku, a potom se osvrnula na razvod od Zvezdana.

- Razvodila sam se dva puta. Zvezdan i ja smo se razveli pre dve godine i tri meseca tačno. Zvezdan izbacuje neke slike, verovatno ga je uhvatila neka nostalgija. Mi smo zaista u dobrom odnosu i tako i treba da bude - kaže pevačica.

1/7 Vidi galeriju Nekad su se mnogo voleli Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Tina je istakla da, uprkos razvodu, na zajedničke godine gleda sa poštovanjem, ali da je sada fokusirana na sebe i svoju karijeru.

- 24 godine smo bili u braku. Guram dalje, moram. Manje nastupam, dala sam sebi oduška, da malo odmorim i da se vratim u punom sjaju. Zdravstveno sam dobro, držim se... - poručila je Tina.

Govoreći o poslu, otkrila je da nije imala poteškoća nakon razlaza, budući da su ona i Zvezdan godinama zajedno radili, ali i da već priprema nove projekte.

- Ja moram da kažem da nisam imala tih problema pošto smo radili zajedno. Sada pripremam nove pesme - rekla je pevačica.

Ne razdvajaju se

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović i Zvezdan Anđić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić

Inače, pevačica je iznenadila javnost kada se na jednom događaju pojavila upravo sa bivšim. Tina se jedno vreme povukla iz medija i posvetila radu, a mnoge je iznenadila priznanjem da joj je i nakon razvoda bivši suprug najveća podrška:

- Srećna jesam. Nas dvoje smo zajedno radili trideset godina, normalno je da mi njegova podrška znači. Falio mi je ponekad - priznala je pevačica.