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Domaću javnost uznemirio je snimak koji je Kristina Spalević objavila na svom Instagram profilu, a na kojem se vidi povređeni pas Kan.Tom prilikom iznela je ozbiljne tvrdnje o navodnom nasilju nad životinjom, za koje tvrdi da je počinio Kristijan Golubović.

Prema onome što se vidi i čuje na snimku koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, došlo je do žestoke rasprave između Kristine i Kristijana zbog povrede nedužne životinje.

Kristina objavila jeziv snimak povređenog psa

- Ništa nije, to je samo uganuo nogu - rekao je Kristijan Golubović.

- Aha, uganuo! Od udaraca je uganuo - odgovorila mu je Kristina Spalević.

- Ne, nego zato što sam ga bacio tu dole - priznao je Kristijan.

- Ma marš, što si ga bacio? - upitala ga je Kristina, nakon čega se snimak prekida.

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00:07 Kristina tvrdi da je Kristijan povredio njihovo kuče Izvor: Instagram

Međutim, Kristina se tu nije zaustavila, već je iznela dodatne tvrdnje. Kako je navela, pas Kan je nakon incidenta zadobio povredu kolena, a istakla je da za to poseduje i zvaničan izveštaj veterinara.

Prema njenim rečima, situacija je navodno počela nakon što je Kristijan svoju sestru pogodio telefonom, nakon čega se, kako tvrdi Kristina, okomio i na psa.

1/5 Vidi galeriju Skandalozni prizori potresli su domaću javnost nakon što je Kristina Spalević na svom Instagram profilu objavila jeziv snimak povređenog psa i iznela šokantne tvrdnje o nasilju koje je nad životinjom navodno počinio Kristijan Golubović. Foto: Printscreen

U želji da zaštiti životinju, Kristina je navodno pronašla novi dom za Kana, gde ga je poklonila ženi koja ga, kako kaže, čuva i voli. Ona tvrdi da je Kristijan pokušao da ga vrati i uzme nazad.

Kao dodatak na svoje optužbe, Kristina je navela i da se u njihovom dvorištu trenutno nalazi ovčar za kojeg tvrdi da je takođe bio žrtva nasilja. Pozvala je ljude da sami vide u kakvom je stanju pas, opisavši ga kao životinju koja je, prema njenim rečima, pretrpela veliku traumu.

Kristijan Golubović izneo šok optužbe o Kristini

Podsetimo, Kristijan se oglasio za Kurir i otkrio da Kristina u javnost iznosi neistine o njemu.

-Ta žena više ne zna šta priča i koliko laže. Ako žena mene udari pred rođenom sestrom, nazove me smradom, izvređa moju sestru, a onda uključi kameru da snima samo moju reakciju, jasno je šta pokušava da uradi. Kristina je potpuno pukla jer više ne može da me muze za novac. Što ne kaže da sam joj pronašao poruke sa drugim muškarcima? To je prava istina. Čim sam to otkrio, odlučio sam da odem - rekao je Golubović i dodao:

- Napravila je žrtvu od sebe jer je mene najlakše optužiti. Ja sam na javnoj sceni više od trideset godina, a ko je ona? Čak se sada udružila sa osobom koju je do juče najstrašnije vređala. Naučila je šta treba da priča jer deset puta ponovljena laž postane istina. Ja sam joj omogućio da preko društvenih mreža zarađuje. Novac sam stavljao na njen račun kako bih zaštitio sebe, a kada sam tražio da mi ga vrati, danima se nije javljala. Ne može da priča da nemam novca. Uvek imam para, ja sam mašina za pravljenje novca. Ona izazove situaciju, pa onda snima moju reakciju. Meni su oduzeli vozačku dozvolu. I sad ja u 50 godina da polažem vozački. Sad hoće da me strpa u zatvor jer je ljubomorna. Ja samo opisujem nju, ne vređam je- rekao je i dodao:

Kristijan lomi stvari po stanu:

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

- Žao mi je žene sa kojom sam bio u braku. Govorili su mi ko je Kristina i kakav je njen život bio pre mene, ali sam se prepustio emocijama. Nemoralno sam se poneo prema Ivani i zbog klinke izgubio brak. Napravio sam porodicu sa Kristinom, pomagao njenom ocu i bratu, bio uz nju kada joj je bilo najteže. Nije Kristina neka riba, nije neka lepota, ali sam napravio porodicu sa njom. Sve sam krio. Sada mene satanizuje, a ne govori kako se ponašala, niti da me je, uprkos zabrani prilaska, zvala, da smo normalno komunicirali i imali intimne odnose. O tome ćuti. Sve što ima da se rešava, rešavaće se na sudu. Imam snimke i dokaze, ali ih neću objavljivati u javnosti, već ću ih predati nadležnim institucijama. U jeku kada me je prijavila policiji, gde imam zabranu da joj priđem, ona mene zove, viđamo se i imamo s**s. Javno je rekla da pravimo treće dete. Kaže da ja maltretiram životinje, pa čivava bi umrla od jedne moje čvrge, a ona šta radi kućićima. Ona nijednog kera nije zadržala. Svi su kod mene. O svemu ćemo pričati pred sudom. Tvrdi da sam ja maltretirao kučiće. Tamo će se videti ko govori istinu, a ko pokušava da obmane javnost - zaključio je Kristijan.