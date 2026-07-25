"ON JE NAJVEĆI KRIVAC!" Mina Kostić se oglasila nakon teškog perioda i otkrila istinu o odnosu sa Kasperom (FOTO)
Veliku podršku u izazovnom periodu pevačica Mina Kostić pronašla je u svom izabraniku Manetu Ćuruviji Kasperu, što je pokazala odmah nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".
Mina je sada na svom Instagram profilu podelila zajednički selfi sa partnerom, na kojem nasmejani poziraju u usklađenim belim majicama, dok se u pozadini čuje pesma Snežane Đurišić "Lepi moj". Emotivnom objavom pevačica je stavila do znanja koliko joj znači njegova ljubav i prisustvo u ovom periodu života.
"On je najveći krivac za moj osmeh i moju novu snagu i energiju da budem najbolja verzija sebe", napisala je Mina uz plavo srce.
Komšije o Mini Kostić
Podsetimo, pevačica Mina Kostić nedavno je napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.
Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.
– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.