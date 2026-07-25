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Veliku podršku u izazovnom periodu pevačica Mina Kostić pronašla je u svom izabraniku Manetu Ćuruviji Kasperu, što je pokazala odmah nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević".

Mina je sada na svom Instagram profilu podelila zajednički selfi sa partnerom, na kojem nasmejani poziraju u usklađenim belim majicama, dok se u pozadini čuje pesma Snežane Đurišić "Lepi moj". Emotivnom objavom pevačica je stavila do znanja koliko joj znači njegova ljubav i prisustvo u ovom periodu života.

1/5 Vidi galeriju Veliku podršku u izazovnom periodu pevačica Mina Kostić pronašla je u svom izabraniku Manetu Ćuruviji Kasparu, što je pokazala odmah nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević". Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Instagram

"On je najveći krivac za moj osmeh i moju novu snagu i energiju da budem najbolja verzija sebe", napisala je Mina uz plavo srce.

Komšije o Mini Kostić

Podsetimo, pevačica Mina Kostić nedavno je napustila psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže.

Njene komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

– Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela – rekle su pevačicine komšije za Kurir.