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Poznati pevač Radiša Trajković Đani trebalo je večeras da nastupi u Makedoniji, ali je zbog iznenadnih zdravstvenih problema morao da otkaže nastup u poslednjem trenutku.

Đaniju pozlilo

Folkeru je naglo pozlilo kada je krenuo na put, a situacija je bila i te kako ozbiljna, pa je bio prinuđen hitno da odustane od nastupa i da se vrti kući kako bi primio neophodnu terapiju i odmori se.

Đani se ubrzo oglasio kako bi objasnio šta se dogodilo i uputio izvinjenje svima koji su planirali da ga slušaju uživo.

- Familijo moja, ja se izvinjavam što danas neću doći u Bitolj. Krenuo sam, ali mi je baš loše bilo, zdravstveni problemi. Nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom i voli vas brat Đanko. Izvinite još jednom svi, molim vas - poručio je pevač.

Pre dva meseca bio u bonici zbog ujeda gosta

Radiša Trajković Đani svašta je doživeo na svojim nastupima, ali da ga izujeda čovek, to sigurno nije ni on doživeo, a ni njegove kolege. Međutim, pevač je nedavno pevao na jednom veselju, a jedan od gostiju mu je u naletu euforije prišao i izujedao ga.

- Gosta je pogodila pesma, pa je doslovno u delirijumu ujaeo Đanija. Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije raskrivario mladež pevaču - ispričao je tad sagovornik za Informer.

1/4 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani Foto: Preent Screen

Đani je, odmah potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.

Izvor koji je bio na svadbi istakao je da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gosta "pogodila pesma".

- Nije bilo ni tuče, ni problema, niti bilo kakvog nasilja. Jednostavno je gosta pogodila pesma, i od sreće nije znao šta će - rekao je izvor sa slavlja za Informer.