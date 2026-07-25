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Pobednica "Elite 9"Staniju Dobrojević otvoreno je govorila o životu nakon rijalitija, odnosu sa bivšim dečkom Asminom kao i njegovim roditeljima Mevlidom i Mustafom Durdžićem.

Stanija kaže da joj je tempo jako naporan, ali da je čeka odmor nakon svih obaveza.

- Jako sam umorna, kao mašina sam, nema stajanja. Tempo je naporan narednih dana non stop imam neke emisije, slikanja, kampanja oko brenda... Ne znam gde udaram. Brend mi dosta ispašta, sve je na čekanju jer sam ja pred ulazak dala otkaz 10 ljudi koji su bili na pozicijama. To ne bi bilo strašno da sam ostala 10ak dana koliko je planirano, čak i mesec dana bi posao mogao da izdrži, međutim, ostala sam četiri meseca tako da me je sačekalo mnogo posla - rekla je ona, pa otkrila za šta je porodica najviše osuđuje:

1/8 Vidi galeriju Stanija i Slavica Dobrojević Foto: Marko Karović

- Mama me najviše pita zašto sam sebi dozvolila takve stvari i takve reči. Kaže moglo je drugačije, onda ja počnem da jecam i plačem i govorim da nije moglo drugačije. Osećala sam se kao ranjena zver u kavezu, a hijene me i dalje ujedaju. Bilo je kritično. Svi koriste od glavnih aktera neke pilule, za depresiju itd, a ja sam odbila čak i kada su mi nudili jer sam bila loše. Ovo je moj zdrav razum i moja iskonska borba protiv svih tih ljudi. Pobeda mi je jedini melem za rane, a iskreno, utiske i dalje nisam sumirala.

O susretu sa Mustafom i Mevlidom

Stanijin zagrljaj sa Mustafom i Mevlidom Durdžić je izazvao mnoštvo reakcija, a Asmin je ušao u sukob sa roditeljima.

1/5 Vidi galeriju Stanija i Asminova porodica Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Bio mi je dirljiv taj susret, želim im sve najlepše u životu i držala sam se dobro, malo mi je falilo da počnem da jecam. Bilo mi je jako teško. Moj odnos sa njima je jedno, a sa njim nešto drugo. Ružno je što im je to zamerio jer sam ja sa njima imala dobar odnos oduvek. Nisam ispratila da su ga blokirali, ovo mi je šok - rekla je ona, pa nastavila:

- Mislim da su Mustafa i Mevlida došli u Beograd da provedu vreme sa njim i da ga dozovu i vrate onog Asmina koji je bio. Mislim da sada ljudi shvataju da ni ja ove tri godine nisam mogla da utičem na njega, pokušavala sam, ali on radi po svome. Nosila sam teret toga zašto nisam uticala na njega da vidi dete, sada vide kakva je prava situacija i njegov karakter kada roditelji ne mogu da utiču na njega. Što se tiče njegovog odnosa sa Majom, želim im da budu do kraja života zajedno samo daleko od mene i da i više ne pominjem.

O vezi sa Asminom

Za vezu sa Asminom je vežu i lepi trenuci.

- Jako mi je nezahvalno da govorim o tome kako je bilo jer je on pljunuo na sve to i izvrnuo ruglu. Da smo imali dobar partnerski odnos, jeste bilo tako. Bio je voljen i pošten i imao je apsolutnu slobodu. Bila sam zahvalna što sam ja imala prostora da me ne guši već da pokrećem biznis. Bila sam lojalna, verna i iskrena. U tom smislu meni to jeste bio lep partnerski odnos iako nismo imali intimne odnose. Želim da ga izbrišem, neke stvari sam stavljala pod tepih kako bih skupila snage da se izborim za prvo mesto.

Za fizički napad na Uroša Stanića se ne kaje.

- Klip koji sam odgledala sa Urošem, gde sam ga rešila, mi je najlepši klip Elite. Volela bih sve da sam ih tako rešavala, ali ne smeš. U stvari sam trebala bivšeg tako da rešetam. To je pravi zdrav karakter kako se žena brani, tako bih se branila i u privatnom životu. To je zdrava i normalna reakcija kada si ugrožen. Išao je za mnom, unosio mi se u facu i najstrašnije me vređao.

Sa bivšim svekrom i svekrvom bi otišla na ručak.

- Zašto da ne, ali nije trenutak oni imaju probleme da rešavaju sa sinom, a i ja sa mojima ne stižem da provodim vreme. Mama mi zamerila samo psovke, ali to je bio moj izduvni ventil jer sam trpela torturu

- Sa ovom pobedom je kraj rijalitija, ovo mi je bilo suđeno. Ljudi samo gledaju da sam uzela lovu i te površne stvari, a nije samo to bitno.

Za odnos sa Anđelom Rankovićem je rekla sledeće:

1/7 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Marko Karović

- Po samom mom ulasku su postojale vibracije, on je maneken, lepo izgleda i zna se da sam volela takve muškarce u rijalitiju. Ja sam mislila da ćemo moći da se družimo kao sa Markom Osmakčićem kao što mi je ostalo prijateljstvo. Svi muškarci tamo su mi okretali leđa, navikla sam da me žene ceo život ogovaraju i trpim njihovu ljubomoru, ali sada sam doživela i od muškaraca to. Oni su neostvareni na svim poljima u životu i uzeli su me na zub samo jer sam uspešnija od njih. To mi je bilo neobično jer sam navikla da me muškarci vole, da sam im privlačna i simpatična. Sada sam prvi put imala u životu priliku da na svojoj koži osetim šta je sujeta i ljubomora neostvarenih muškaraca.

Kaže da je razočarana što Asmin nije želeo da se izvini njenoj mami.

- Meni ne treba njegovo izvini, niti mojoj porodici, ali da je to ljudski i da je imao priliku da sebi opere obraz imao je. On je uradio šta je uradio i to neka je njemu na čast i obraz. Mi se više nećemo nikada pogledati u oči, to je završena priča. Možda se sretnemo u emisiji "Narod pita", ali to je to. Poslednja stvar koja me vezivala za njega je automobil i to sam prodala, čak sam doplatila. Jedino mi je prsten ostao imam još dva što su me prethodni momci verili, neka ostane i ovaj.

Otkrla je i koji su joj planovi za naredni period.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Planovi su da se posvetim brendu i poslu. Sa mojima ću otići na more da odmorim malo. Sa bratom sam kratko razgovarala jer je bio na putu, večeras ćemo se ispričati duže. Ta situacija mi je i dalje bolna da je komentarišem. Pišu mi da sam ukrala pobedu, šta bre uzela? Proverite kakva je situacija. Do dva sata sam vodila u glasovima, kasnije su se moji uspavali, a Anelini krenuli i ona me je sustigla, mogla je i da me prestigne. Takija ću tužiti, a za ostale ću videti. Sve što je rekao za mene, baš to do detalja je radio sa svojom ćerkom. On je gori od Maje, kada bi on ušao u rijaliti on bi Maju oprao za života. Meni nije više problem Maja već on šta je izgovorio. Njoj želim sve najlepše sa svojim bivšim.

Kurir.rs/Blic