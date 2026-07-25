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Voditeljka Nataša Aksentijević uživa u letnjem odmoru, odakle se oglasila na društvenim mrežama i svojim pratiocima uputila snažnu životnu poruku.

Pozirajući pored bazena, Nataša je istakla da ljudi često čuju i vide samo ono što žele, zbog čega ne treba pridavati preveliki značaj tuđem mišljenju.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Nataša Aksentijević uživa u letnjem odmoru, odakle se oglasila na društvenim mrežama i svojim pratiocima uputila snažnu životnu poruku. Foto: Printscreen, Stefan Stojanović

- Najvažnija tema je da ljudi čuju samo ono što žele da čuju i vide ono što bi oni da vide. Nemojte da dajete previše značaja onima koji ne peru vaš tanjir posle klope. I pokušajte da volite sve, što je više moguće - poručila je voditeljka.

O odnosu sa roditeljima

Nataša je ranije otvoreno govorila i o porodičnim odnosima, priznajući da joj oni nisu bili laki.

Istakla je da nikada nije bila emotivno vezana za devojačko prezime Miljuš, već da je bez razmišljanja uzela prezime supruga.

- Nisam emotivno vezana za to prezime, meni je okej da budem Aksentijević i ja sam već 10 godina Aksentijević, otkako sam se udala za svog muža. Da su mi ti roditelji nešto dali u nasledstvo, pa da kaže čovek, ajde da se njihovo prezime zadrži. Oni imaju tog sina što su njemu sve dali, pa nek’ im on nosi prezime, ja neću - rekla je ona odsečno u emisiji "Grand magazin".

Govoreći o odnosu sa roditeljima, priznala je da ni danas ne uspeva da pronađe objašnjenje za sve što je doživela.

- Ništa na tu temu mi nije jasno. Pokušavam da opravdam svoje roditelje svim i svačim, pa i našom sredinom, mentalitetom, običajima... I samo dolazim do nerazumevanja svega što mi se dogodilo. Kao i većina porodičnih odnosa kod Srba, burni, s lažnim osmesima i uz treskanje vratima - rekla je ona tada na temu porodičnih odnosa.

Propao joj biznis

1/13 Vidi galeriju Nataša Aksentijević Foto: Damir Drvisagic, Damir Dervišagić

Podsetimo, voditeljka je nedavno otkrila i da se svojevremeno oprobala u ugostiteljstvu, ali da se taj poslovni poduhvat nije završio uspešno.

- Nisam dobra za biznis, da jesam verovatno bih se bolje naplatila od svoje glumačke i televizijske karijere. U jednom trenutku sam se bavila ugostiteljstvom, ali to je prekomplikovan i pretežak posao. Imala sam ideju neku, ali sam brzo propala. Par meseci mi je trebalo do bankrota - poručila je voditeljka za Blic.