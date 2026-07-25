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Bivša rijaliti učesnica Nevena Hot oglasila se dva dana nakon sahrane ćerke Anastasije (23), koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći u Borči. Neutešna majka i dalje se bori sa najvećim gubitkom, a emotivnom porukom istakla je da će se truditi da svakodnevno čuva uspomenu na naslednicu.

U potresnoj objavi, Nevena je obećala da će nastaviti da radi sve ono što je Anastasija volela, ali i da će promeniti neke svoje navike koje joj je ćerka zamerala. Kako je istakla, na taj način želi da sačuva sećanje na nju i ispuni deo želja koje nije stigla da ostvari.

- Obećavam da ću naučiti pesme Baje Malog Knindže i slušati ga jer si ga ti obožavala i stalno slušala. Obećavam da nikada više neću nositi cirkone jer znam da bi me kritikovala. Obećavam ti da ću putovati svetom na svako mesto koje si želela da vidiš i na svakom mestu zastati na trenutak, pogledati u nebo i pomisliti na tebe. Obećavam ti da ću otvoriti svaku knjigu koju bi možda jednog dana držala u svojim rukama. Čitaću ih polako, za nas obe. Svaka pročitana stranica biće mali razgovor sa tobom, jer si ti zaslužila da doživiš sve priče ovog sveta. Obećavam ti da ću pamtiti tvoju dobrotu, tvoje poštenje, tvoje nežno srce. Da nikada neću dozvoliti da vreme izbriše ono što si bila. Tvoje ime će živeti u svakoj mojoj priči i svakoj mojoj suzi - napisala je Nevena, a potom nastavila:

1/5 Vidi galeriju Nevena Hot Foto: Screenshot, Društvene Mreže, Printscreen Facebook

- Obećavam ti da ću voleti život i onda kada mi srce bude lomilo od bola, jer znam da bi volela da me vidiš kako se borim. Ali isto tako obećavam da te nikada neću ostaviti iza sebe. Nosiću te u svakom svom koraku, u svakom dahu i svakom otkucaju srca. I na kraju, obećavam ti ono najvažnije – da te nikada neću prestati voleti. Dok god budem disala, ti ćeš biti moja najveća ljubav, moje najlepše dete i moja najveća tuga. Sve ono što si propustila na ovom svetu, pokušavaću da doživim za nas obe, sa nadom da će jednog dana, kada se ponovo sretnemo, moje priče biti poklon tebi.

Stradala u saobraćajnoj nesreći

Inače, Anastasija je stradala u Borči u nesreći u Borči.

Do udesa je došlo kada je automobil marke "fijat", kojim je upravljala, izleteo sa kolovoza, udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.

Anastasija T. je zajedno sa devojkom D.N., koja je bila na mestu suvozača, prevezena u Urgentni centar.

1/8 Vidi galeriju Nevena Hot danas sahranjuje ćerku Foto: Kurir, Screenshot

Uprkos naporima lekara, devojka je podlegla zadobijenim povredama.

- Kupila sam mojoj mezimici, mojoj princezi haljinu. Majke to obično kupuju za venčanje ćerke, ja mom deteetu haljinu u kojoj ću je sahraniti. Žabice moja mala... slomila si mi srce u milion delova... i nikad se neće više sastaviti. Kako preživeti ovu bol - napisala je Nevena pred ćerkinu sahranu.