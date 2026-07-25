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Hrvatska pevačica Ivana Banfić koja je devedesetih godina bila velika zvezda širom bivše Jugoslavije, donela je neočekivanu odluku da se u jeku popularnosti potpuno povuče sa javne scene.

Ivana je otišla iz grada i proteklih godina živi na selu gde se posvetila prirodi i životinjama, a jednom prilikom je pokazala i kako čisti štalu.

Objašnjavajući zašto je okrenula leđa starom načinu života, pevačica je izjavila:

- Imala sam dosta vremena da se posvetim normalnim ljudskim aktivnostima. Na vrhuncu sam se povukla, rekla sam sebi da želim upoznati normalan život. Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Bilo je teško krenuti od nule. Želela sam da se družim sa prijateljima, da idem na more… Svega toga sam se odrekla kada sam se posvetila muzici. Kada sam odlučila da se povučem pitala sam svoje srce, jer to je jedini pravi osećaj, a ja uvek pratim svoje srce.

1/6 Vidi galeriju Ivana Banfić mir pronašla na selu Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen

Njenoj drastičnoj promeni života prethodili su i teški privatni trenuci, kada se nakon dvanaest godina braka razvela od supruga i menadžera Roberta Magića. Posle razvoda se okrenula alkoholu, ali je 2005. godine donela odluku da prekine sa porokom i otišla na kliniku za lečenje. Velika prekretnica i otrežnjenje stiglo je njenim odlaskom u Indiju:

- Tamo mi se desio lični rast. Ta zemlja potpuno je srušila moj ego razmažene zvezde u koju sam se polako počela pretvarati - proputovanje Indijom spustilo me na Zemlju, shvatila sam da nisam ništa posebno, da nisam nikakva diva.

Nakon putovanja, Ivana je potpuno promenila svoj način života i pronašla mir uz drugog, četiri godine mlađeg supruga Kruna Ladišića, sa kojim se preselila na selo. O toj životnoj prekretnici rekla je:

- To je bila odluka mog supruga i mene. Osetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim da grlim drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam da cepam drva, koje pečurke nisu otrovne. Mogu da preživim gde god hoćete. Sada mogu da spavam na travi i vili sa pet zvezdica podjednako isto. Želela sam da vidim kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom.

Po povratku iz IndijeIvana je promenila svoj način života, a nakon povratka ispričala je da će živeti u kućici od gline.

- Da mi je neko rekao pre 11 godina kada sam prvi puta posetila Indiju i bila u pustinji Thar da ću jednoga dana živeti u Hrvatskoj u ovakvoj kući građenoj od prirodnih materijala gline, slame, drva rekla bih mu.. ma daj, možeš misliti! Uskoro će naša porodična kućica biti gotova. U prirodi kraj reke Kupe u šumici. Znakovi su svuda oko nas, samo ih treba videti i prepoznati šta nam govore. Nekako sam mišljenja i verujem u to da je sve zapisano i dogovoreno tamo negde gore.

Da joj je svakodnevica sada potpuno ispunjena prirodom potvrdila je i jednom od svojih objava:

- Današnja berba kamilice. Livada je puna kamilice i sad je vreme.

Susedi u čudu

Njene komšije na selu su, očekivano, u početku bile u šoku.

- Kada su me videli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide da li sam to ja. Kada bi me videli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: "Umesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu". Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni - ispirčala je ranije Ivana.

1/7 Vidi galeriju Ivana Banfić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Ipak, najveća nagrada njenog povlačenja sa estrade jeste njeno dete.

- Rodila sam svog sina, a da se nisam povukla, možda ga ne bih rodila - naglasila je pevačica, dodajući da njen naslednik odbacuje medijski i muzički svet:

- Moj sin ne želi da bude deo medija. Predivno je dete, voli da kuva. Želi da bude šef. Presrećna sam što se neće baviti muzikom. Kod mene su svi muzičari u porodici, a on je prekinuo taj niz. On kuva, lovi ribe...

Nakon razvoda od menadžera utehu pronašla u alkoholu

1/6 Vidi galeriju Hrvatska pevačica Ivana Banfić nekada je žarila i palila jugoslovenskom scenom, iza sebe ima burnu prošlost, a danas je retko kad možemo videti u javnosti i medijima. Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen, Printscreen

Podsetimo, Ivana se nakon 12 godina razvela od menadžera Robetra Magića, nakon čega je utehu pronalazila u alkoholu.

Međutim, pevačica je brzo shvatila da ima problem te je započela lečenje na jednoj klinici 2005. godine. Pored lekarske pomoći, Ivana je spas pronašla i u Indiji, gde je zacelila svoje rane, o čemu je jednom prilikom i sama govorila.

- Tamo mi se desio lični rast - ta zemlja potpuno je srušila moj ego razmažene zvezde u koju sam se polako počela pretvarati - proputovanje Indijom spustilo me na Zemlju, shvatila sam da nisam ništa posebno, da nisam nikakva diva- pričala je pevačica.