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Nakon što su u javnost isplivale šokantne prepiske u kojima Sloba Vasić poziva drugu devojku u svoj stan, njegova žena viđena je u Zemunu. Ona je bila u šetnji, a potom se osamila u jednom lokalu, dok se uveliko priča da je Sloba napustio porodični dom.

Kako se poslednjih dana dosta spekuliše o problemima u njihovom braku, Jelena je delovala prilično uznemireno.

Imala je zakazan sastanak, a sve vreme je pričala preko mobilnog telefona.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić napušta Lazu Lazarević Foto: Ilija Ilić

Jelena je pre ovoga naglasila da joj je u celoj drami jedini prioritet njihovo dete, potvrdivši da trenutno prolaze kroz najteži životni period.

- ⁠On je otac mog deteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period - rekla je Jelena.

Ovo su poruke koje je Sloba Vasić pisao drugoj ženi

Podsetimo, pevač je nepoznatoj devojci slao privatne poruke i upućivao joj pozive, oslovljavajući je sa "malena" uz mnoštvo emotikona poljubaca. Kada mu je potvrdila da joj nije daleko, Sloba ju je bez oklevanja pozvao da dođe kod njega na Karaburmu, naglasivši da je potpuno sam.

1/6 Vidi galeriju Sloba Vasić sa suprugom Foto: ATA images

Naime, Sloba Vasić započinje razgovor rečima: "Malena", uz emotikone poljubaca i uz poljupce i upitnike jer devojka nije odmah odgovarala. Nakon što mu na poruke nije odgovorila, pevač je poziva putem audio poziva uz poruku: "Zvao sam te, nema te nigde".

U nastavku prepiske koja datira krajem juna i sa početka jula, pevač dalje piše: "Hoćeš kod mene?". Kada devojka pita gde se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pevač odgovara: "Naravno", i poziva je uz reči: "Pa hajde, za koliko si tu?".

Kurir.rs/Telegraf