Slušaj vest

Kristina Spalević se večeras, kako tvrdi, uputila ka policijskoj stanici Voždovac, sa namerom da priloži dokaze protiv bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Na Instagramu je objavila video u kome kaže da je, pored ranijih optužbi za nasilje i ucene, u posed policije stigao je novi USB sa bitnim sadržajem.

"Stižemo u policijsku stanicu Voždovac, ne odustajemo. Evo ga USB novi pošto starog više nema, je l' tako? I samo da apdejtujem sa informacijom u jednom šokantnom. Jao Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože na mom instinktu i na na svemu što sam radila. Znači Kristijanova sestra je maltretirana i gore nego ja, tukao je i njene sinove. Sve to imam zabeleženo, sve imam u telefonu", kaže Kristina i dodaje:

00:45 Kristina Spalević ide u policijsku stanicu Izvor: Instagram/kristina_spalevic