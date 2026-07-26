KRISTINA SPALEVIĆ SE OGLASILA DOK ODLAZI U POLICIJU! Iznela teške optužbe na račun Kristijana: "Tukao je i nju i decu, nosim USB sa dokazima" (VIDEO)
Kristina Spalević se večeras, kako tvrdi, uputila ka policijskoj stanici Voždovac, sa namerom da priloži dokaze protiv bivšeg partnera Kristijana Golubovića.
Na Instagramu je objavila video u kome kaže da je, pored ranijih optužbi za nasilje i ucene, u posed policije stigao je novi USB sa bitnim sadržajem.
"Stižemo u policijsku stanicu Voždovac, ne odustajemo. Evo ga USB novi pošto starog više nema, je l' tako? I samo da apdejtujem sa informacijom u jednom šokantnom. Jao Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože na mom instinktu i na na svemu što sam radila. Znači Kristijanova sestra je maltretirana i gore nego ja, tukao je i njene sinove. Sve to imam zabeleženo, sve imam u telefonu", kaže Kristina i dodaje:
"Imam njenu njenu glasovnu kad je rekla da je Kristijan rekao da će j... i svoju ćerku i da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude svedočila protiv mene. I sad sve to nosim, kao i ovo njeno što je rekla sad upravo u lajvu da mene Kristijan nikad nije pipnuo".