Slušaj vest

Kristina Spalević se večeras, kako tvrdi, uputila ka policijskoj stanici Voždovac, sa namerom da priloži dokaze protiv bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Na Instagramu je objavila video u kome kaže da je, pored ranijih optužbi za nasilje i ucene, u posed policije stigao je novi USB sa bitnim sadržajem.

"Stižemo u policijsku stanicu Voždovac, ne odustajemo. Evo ga USB novi pošto starog više nema, je l' tako? I samo da apdejtujem sa informacijom u jednom šokantnom. Jao Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože na mom instinktu i na na svemu što sam radila. Znači Kristijanova sestra je maltretirana i gore nego ja, tukao je i njene sinove. Sve to imam zabeleženo, sve imam u telefonu", kaže Kristina i dodaje:

00:45
Kristina Spalević ide u policijsku stanicu Izvor: Instagram/kristina_spalevic

"Imam njenu njenu glasovnu kad je rekla da je Kristijan rekao da će j... i svoju ćerku i da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude svedočila protiv mene. I sad sve to nosim, kao i ovo njeno što je rekla sad upravo u lajvu da mene Kristijan nikad nije pipnuo".

Ne propustiteStars"OD UDARCA MU JE NAPRSLO KOLENO" Kristina Spalević objavila jeziv snimak povređenog psa, Kristijan priznao: "Bacio sam ga..." (VIDEO)
kristijan.jpg
Stars"ŠTA SI TRAŽILA, TO SI I DOBILA" Kristina Spalević objavila jezive poruke koje su joj stigle nakon drame sa Kristijanom
Kristina Spalević
Stars"KRISTINA JE PUKLA JER VIŠE NE MOŽE DA ME MUZE ZA NOVAC" Kristijan rešio da otkrije sve o bivšoj ženi: Javni rat nastavljen
Kristina Spalević i Kristijan Golubović otišli na odmor
Stars"SESTRI JE PRETIO DA ĆE JOJ POLOMITI RUKE I NOGE" Kristina iznela nove šok optužbe protiv Kristijana Golubovića: Imam snimak...
Kristina Spalević