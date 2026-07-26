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Pisalo se da je starleta i superfinalistkinja Elite 9, Maja Marinković ušla je u rijaliti sa jednim od najvećih honorara u sezoni, a reč je o iznosu od čak 10.000 evra nedeljno. Zahvaljujući tom iznosu, Maja važi se svrstava među najplaćenije učesnike rijalitija na domaćoj sceni.

S obzirom na to da se malo ko može pohvali ugovorom takve vrednosti, o njenom honoraru se mesecima govorilo u javnosti.

Maja je za deset meseci koje je provela u rijalitiju uspela je da zaradi čak oko 430.000 evra, i ranije se spekulisalo da je iz Bele kuće izašla teška pola milona.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Maja o životu sa Asminom, honoraru i Filipu Caru

Maja je govorila o vezi s Asminom Durdžićem, pa objasnila kako im izgleda život posle rijalitija. Takođe je pričala o Filipu Caru, ali i o odnosu sa ocem Radomirom Marinkovićem Takijem.

- Utisci su dobri, nisam još odmorila, na sto sam strana. Još par dana, pa idem na odmor. Taki više ne reaguje na moju vezu s Asminom. Ne meša se. Ovo je moja odluka. Strasti su se smirile. Mi razgovaramo, on ima svoje mišljenje, a Taki i ja smo po ceo dan na vezi, juče smo ceo dan proveli zajedno. Taki nema kontakt s Asminovim roditeljima. To što su oni grlili Aneli me ne zanima. Posle svega što je bilo na žurki više ne bih komentarisala. Car je podržao Staniju? O bivšima sve najbolje, ne zanima me ni to - rekla je Maja za Blic i dodala:

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

- S Asminom je sad manje tenzije, nemamo sprave. Bolje je napolju. Živimo zajedno, po ceo dan smo na sto strana. Frizeri, ono moje, znate... Iću ću kod njegovih kad on kaže. Ja protiv Aneli nemam apsolutno ništa. Bile smo korektne u poslednje vreme, ne mislim da je loš čovek - zaključila je ona.

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