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Naš bokser, Veljko Ražnatović, uživa u svom životu van gradskih gužvi i vrelog asfalta. On neretko s ponosom ističe kako radi na imanju u Titelu, a sada je sa svojim pratiocima na Instagramzu podelio kadrove stada ovaca.

Osim toga, pokazao je i svog mladog konja kog zove Brego i koji proslavlja prvi rođendan. Veljko ne krije da ga život u seoskom okruženju ispunava, pa je u više navrata isticao da je tamo pronašao svoj mir i savršeno mesto za odgajanje dece.

Foto: Printscreen Instagram

Ovim kadrovia, Veljko je dirnuo mnoge poštovaoce koji ga vide kao pravog domaćina posvećenog svom imanju.

Foto: Printscreen Instagram

Šta komšije kažu o Veljku Ražnatoviću u Titelu?

Podsetimo, ekipa Telegrafa posetila je Titel i porazgovarala s prvim komšija Ražnatovića i Rodića, koji su otkrili istinu o njima.

- Ovo ovde je mirna ulica gde živimo. Oni se ne čuju, rade svoj posao i ne gledaju okolo - rekao je prvi komšija.

On je, zatim, pomenuo i Veljka koji se nedavno vratio u Titel, pa izneo svoje zapažanje.

- Video sam Veljka sad kada se vratio, čini mi se da je smršao tamo u Rusiji. Njegova ženica Bogdana je fina, oko dece je stalno. Ova deca tu iz ulice često idu u njihovo dvorište da se igraju - dodao je.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Kako su otkrili meštani Titela, mnogi iz sela rade upravo na njihovim farmama, a oni su korektni poslodavci.

- Dobri su oni, i za komšije i za radnike. Mnogi rade tu kod njih na farmi i uvek sve ispoštuju - rekla je komsinica.

Meštani ovog mesta najviše cene kod Veljka i njegove porodice jedno, a otkrili su i šta.

- Vidim ih tu kada ulaze i izlaze iz dvorišta, jave se onako lepo i kulturno. Dobri su, šta da kazem. Normalne komšije, nemas utisak da su neko i nešto - rekla je starija gospodja koja živi par kuca od njih.