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Sara Mia Jokić, ćerka Lee Kiš, je prošle godine u avgustu stala na ludi kamen i rekla sudbonosno "da" vojnom pilotu Branku Milivojeviću.

Oni su u brak stupili nakon samo mesec i po dana veze, a sada su u njihov dom stigle lepe vesti. Naime, Sara Mia je rodila dečaka kom su ponosni roditelji dali ime Leo.

Uz pesmu Olivera Dragojevića - Vjerujem u Anđele, Sara je podelila emotivnu objavu sa naslednikom i napisala: "Dobrodošao Leo".

Foto: Printscreen Instagram

Šta znači ime Leo?

Ime je nastalo od grčkog "Leon" ili latinskog "Leo" što u prevodu znači "lav". Simbol je gordosti, hrabrosti i snage. Kalendarsko je ime. Takođe je i kratka forma imena"Leonhard" i "Leopold" 13 Papa do sada jenosilo ime Leo.

Sara Mia Jokić sa mužem Foto: Printscreen/Instagram

"To je neverovatan osećaj"

Kada je Lea saznala da će dobiti unuče, nije mogla da sakrije emocije.

- Bilo je i suza i emocija. To je tako čudan i neverovatan osećaj, pomešan srećom i brigom jer ste mama i znate kako će da podnese i kako će sve da izgleda. Bilo je emotivno pri njenom saopštavanju da je u drugom stanju. Ja sam bila zadužena i kad se pol bebe otkrivao, jedina sam znala informaciju. Pravili smo te dve fešte i bilo je suza na oba događaja-izjavila je Lea tada za Grandolnine.

1/7 Vidi galeriju Lea Kiš Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram, Instagram

–Sve je toliko drugačije da je uopšte ne savetujem. Sve što smo mi znali o trudnoći, to sada ništa ne važi. Tako da je sad samo osluškujem, dajem joj moralnu podršku i svaku moguću podršku, jer su padovi i promene raspoložene normalne kada ste u drugom stanju. Tako da ne dajem nikakve savete, osim budi opuštena, raduj se. Ovo je najlepši deo i najlepši period života jedne žene kada čeka bebu. Apsolutno se ne mešam, ali sam tu da sve pomognem– dodala je Lea tada.

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