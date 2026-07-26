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Branka Grujić bila je jedno od omiljenih TV lica, a onda se sasvim povukla iz javnog života i posvetila se porodici. Ona uživa u braku sa uspešnim biznismenom Branislavom Grujićem, a neretko i na Instagramu deli trenutke iz njihovog svakodnevnog života.

Sada je podelila fotografiju na kojoj se opušta, a njen izgled je privukao pažnju mnogima.

Nekadašnja voditeljka je pozirala u atraktivnoj kombinaciji sa dubokim dekolteom, a ovom objavom je dokazala da i u šestoj deceniji pleni neverovatnim izgledom i formom na kojoj bi joj pozavidele i mnogo mlađe devojke.

Foto: Printscreen Instagram

Mnogi na mrežama su bili saglasni da Branka izgleda izuzetno dobro, ali da i dalje važi za jednu od najlepših žena na našim prostorima.

- Tehnički, radim od kuće - napisala je Branka u opisu fotografije, što je izazvalo veliku pažnju. Na sebi je nosila letnju maramu sa šarenim dezenom i naočare za sunce.

Intimno venčanje

Podsetimo, bivša voditeljka je 2014. godine u Italiji rekla večno "da" bogatom biznismenu, kojem je ovo treći brak, dok se Branka u četrdesetim prvi put udala. Venčanje je bilo intimno i brojalo je svega tridesetak zvanica. Sve se dogodilo se nakon što su Branka i Branislav obnovili vezu 2012. koja je prethodno završena godinu dana ranije.

Ovako oni izgledaju zajedno:

1/5 Vidi galeriju Branka Nevistić sa suprugom kod Željka Joksimovića Foto: ATA images

Ona, inače, iz vanbračne zajednice sa Momčilom Lavrnićem ima sina Luku, dok Branislav takođe iz prošlog braka ima naslednika. Biznismen je, inače, predsednik jedne građevinske kompanije iz Ženeve, a upravo ta firma posluje širom Evrope.

"Branislav je sreća moga života"

- Budući da su vezu skrivali daleko od očiju javnosti, Branka i Bane su odlučili da se venčaju u inostranstvu kako bi izbegli paparace i prisustvo medija. Njena želja je bila da to bude Venecija, pošto su već nekoliko puta bili tamo. Ona je angažovala poznatu italijansku agenciju za organizovanje svadbi, a svečana ceremonija održaće se u jednom od najluksuznijih hotela u tom romantičnom gradu. Na venčanju će biti oko 30 zvanica, njihovih prijatelja i članova porodica - ispričao je tada izvor.

1/5 Vidi galeriju Dom Branke Nevistić Foto: Printscreen/Instagram

- Branislav je sreća moga života, moj princ na belom konju, muškarac kojeg sam oduvek sanjala, ljubav mog života i čovek s kojim želim da ostarim - rekla je Branka jednom prilikom za "Story".

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