Pokorila scenu novim hitovima

- Dragi prijatelji, jako sam uzbuđena i želim da vam saopštim jako lepe vesti. Stoji mi knedla u grlu. Za samo jedan dan pesma "Mata Hari" došla je na prvo mesto muzičkog trendinga u Srbiji, ali i u svim zemljama u regionu, čak i u Austriji. Na drugom mestu, za samo jedan dan, nalazi se pesma "Balkan Boy" i na trećem mestu je pesma "Sad je sve okej" i u Srbiji i u svim zemljama u regionu. Posebno mi je drago što su mi rekli da je na tom prvom mestu nekada bila najviralnija Tiktok pesma. Eto, uspeli smo samo za dan da taj poredak promenimo. Znači, prvo, drugo i treće mesto su pesme sa albuma "Enigma"; "Mata Hari", "Balkan Boy" i "Sad je sve okej". Sad je stvarno sve okej, hvala vam što ste me učinili ovako srećnom i ponosnom posle jako dugog i teškog perioda koji je iza mene. Ne znam ni da se radujem. Radovaću se, verovatno, kad shvatim šta se dešava. Hvala vam, volim vas i idemo dalje - otkrila je JK čije pesme ovih dana ne prestaju da se slušaju.