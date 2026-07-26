(VIDEO) O OVOM NASTUPU JK ĆE SE DUGO PRIČATI Jelena Karleuša ponovo pomera granice: Klub krcat do poslednjeg mesta, nema igla gde da stane!
Jelena Karleuša je još jednom pokazala da svojim glasom, stasom i performansom iznova pomera granice na estradnoj sceni. Ovog puta, ona je nastupala u jednom klubu u Budvi, koji je bio pun do poslednjeg mesta.
Igla nema gde da stane! Uz Karleušine vanvremenske hitove, masa je igrala i skakala, pa se atmosfera usijala do neviđenih razmera.
U prilogu ispod pogledajte deo aumosfere kada je JK pevala numeru "Sodoma i Gomora", nastalu još 2012. godine, a nalazi se na albumu "Diva". Pesma je postala zapažena kao vrlo provokativna i upečatljiva, a nakon 14 godina, i dalje budi istu energiju kod publike, pa se slobodno može reći da je jedna od evergreen hitova.
Pokorila scenu novim hitovima
Inače, Jelena Karleuša je zagospodarila trendingom, a njene nove pesme su osvojile prva tri mesta na Jutjubu, kako u Srbiji, tako u zemljama regiona, ali i šire.
Tim povodom, ona se nedavno oglasila i nije krila koliko je srećna i ponosna zbog rekordnog uspeha novog albuma.
- Dragi prijatelji, jako sam uzbuđena i želim da vam saopštim jako lepe vesti. Stoji mi knedla u grlu. Za samo jedan dan pesma "Mata Hari" došla je na prvo mesto muzičkog trendinga u Srbiji, ali i u svim zemljama u regionu, čak i u Austriji. Na drugom mestu, za samo jedan dan, nalazi se pesma "Balkan Boy" i na trećem mestu je pesma "Sad je sve okej" i u Srbiji i u svim zemljama u regionu. Posebno mi je drago što su mi rekli da je na tom prvom mestu nekada bila najviralnija Tiktok pesma. Eto, uspeli smo samo za dan da taj poredak promenimo. Znači, prvo, drugo i treće mesto su pesme sa albuma "Enigma"; "Mata Hari", "Balkan Boy" i "Sad je sve okej". Sad je stvarno sve okej, hvala vam što ste me učinili ovako srećnom i ponosnom posle jako dugog i teškog perioda koji je iza mene. Ne znam ni da se radujem. Radovaću se, verovatno, kad shvatim šta se dešava. Hvala vam, volim vas i idemo dalje - otkrila je JK čije pesme ovih dana ne prestaju da se slušaju.
Zadala domaći zadatak
I dok u “Mata Hari” preovladava megapopularan indi ritam sa brutalnim tekstom, pesma “Balkan boy” nosi turbo balkanski melos svojstven ovim prostorima u modernom, skupom aranžmanu. Iako je Jelena nedavno izjavila da će novi spotovi biti “skromni i u skladu sa njenim mogućnostima”, i tu je opet zadala domaći zadatak svima.
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