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Zbog toga smo pozvali Leu, koja nam je otkrila kako su mama i beba, ali i kako se ona oseća sada kada je dobila unuče.

- Kao i svaka baka, bilo je tenzije, sad imam duplu brigu, ali sam presrećna. Dečak se rodio sa tri kilograma zdrav, malo je poranio, ali je sve bilo kako treba. Sara je dobro i sve je odlično prošlo - rekla je Lea kroz osmeh za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Lea Kiš Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram, Instagram

Ona nam je otkrila da je videla svog unuka, ali da i dalje ne mogu da procene na koga mali Leo liči.

- To su najlepše vesti. Već sam ga videla. Danas treba da dođu kući, pa se radujemo. I dalje ne možemo da procenimo na koga liči, ali bitno je zdrav i da je sve kako treba - pričala nam je ponosno o svom unučetu.

Porodična tradicija

Na kraju, otkrila nam je detalje o porodičnoj tradiciji, te ispričala kako je mališan dobio ime.

- Dobio je ime po meni, odnosno po mom dedi. To je tradicija koju prenosimo. Moj deda je bio Lav, odnosno Leo - objasnila nam je ponosna Lea.

"Dobrodošao, Leo"

Podsetimo, Sara Mia je podelila radosne vesti na svom Instagram nalogu. Uz pesmu Olivera Dragojevića - Vjerujem u Anđele, ponosna mama je objavila emotivnu objavu sa naslednikom i napisala: "Dobrodošao Leo".

Foto: Printscreen Instagram

Šta znači ime Leo?

Ime je nastalo od grčkog "Leon" ili latinskog "Leo" što u prevodu znači "lav". Simbol je gordosti, hrabrosti i snage. Kalendarsko je ime. Takođe je i kratka forma imena"Leonhard" i "Leopold" 13 Papa do sada je nosilo ime Leo.

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