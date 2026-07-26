"PRE 17 GODINA OBEĆAO SAM TI DA VIŠE NIKADA NEĆEŠ PLAKATI" Nikola Lazetić emotivnom objavom čestitao supruzi rođendan
Bivši fudbaler Nikola Lazetić dirnuo je svoje pratioce emotivnom objavom na Instagramu, kojom je svojoj supruzi Sonji Lazetić uputio rođendansku čestitku i prisetio se trenutka kada su se prvi put sreli pre tačno 17 godina.
Lep gest
Profesionalni sportista je otvoreno govorio o izazovima kroz koje su zajedno prolazili, ističući da su ih životna iskušenja učinila jačima, dok je njihov brak, kako kaže, od prvog dana bio zasnovan na bezuslovnoj ljubavi, poverenju i međusobnoj podršci.
Posebno emotivan deo objave odnosi se na njihov prvi susret, kada je, kako je napisao, ugledao buduću suprugu u teškom životnom periodu.
-Bila si usamljena, tužna, uplakana, nesrećna, a meni najlepša na svetu... Tada sam ti samo šapnuo da više nikada nećeš plakati i da ćeš biti ponovo srećna i voljena - napisao je Lazetić.
Vole se kao prvog dana
Dodao je da je upravo vera u njihovu ljubav bila ono što ih je vodilo kroz brojne prepreke.
- Dan po dan... 17 godina kasnije. Uspeli smo. Tu smo. Jaki. Srećni. Voljeni. Ti i ja znamo šta smo sve prošli. Izazovi za film, prepreke neprelazne, ali smo iz svega izašli kao pobednici jer smo imali jedno drugo - poručio je.
Zauvek zajedno
Na kraju objave supruzi je čestitao rođendan uz želju da njihova sreća traje zauvek, ne skrivajući koliko mu porodica znači.
-Srećan rođendan, živote moj. Nek zauvek bude ovako. Volim te najviše na svetu - zaključio je Nikola Lazetić u emotivnoj poruci koja je izazvala brojne pozitivne reakcije njegovih pratilaca.