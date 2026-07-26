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Ćerka Lee Kiš, Sara Mia Jokić je na svet donela zdravog dečaka Lea, a dobila ga je iz ljubavi sa svojim suprugom, pilotom Brankom Milojevićem.

Njihov brak se u jednom momentu našao u centru pažnje javnosti, nakon što su se venčali posle mesec i po dana veze. Naslednica Lee Kiš je fotografiju sa svojim izabranikom javno podelila prvi put nakon venčanja.

Oni nisu skidali osmehe sa lica, pa je i preko samih fotografija moglo da se zaključi da ljubav među njima cveta.

Foto: Printscreen Instagram

"Tradicija se nastavlja"

- Venčanje je održano u tajnosti jer smo želeli da uživamo u danu bez opterećenja, samo u krugu najbližih. Suprug je Branko Milojević koji je vojni pilot, a posle mesec i po dana veze smo odlučili da se venčamo. Tradicija se izgleda nastavlja jer se i Lea udala za mog tatu posle 7 dana. U skladu sa tim nije ih toliko zatekla moja odluka. Jako su srećni i imamo svu njihovu podršku - rekla je mlada nakon venčanja, prenosi MONDO.

Lea Kiš se udala nakon sedam dana veze

I Sarina mama, voditeljka Lea Kiš, posle samo nekoliko dana veze je stupila u brak sa sadašnjim suprugom.

1/7 Vidi galeriju Lea Kiš Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Instagram, Instagram

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - pričala je ona svojevremeno.

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