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Naša ekipa na terenu pratila je Malu Canu koja je neutešna nakon smrti voljenog supruga Andrije Bajića. Nakon jučerašnjeg dana, kada smo je uslikali utučenu na grobu svog muža, sada smo je sreli ispred jedne bolnice u Pančevu.

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Foto: Kurir

Pevačica je ušla u automobil, nakon čega je ponovo izašla i proveravala stvari u svojoj torbi. Po njenom izrazu lica može se zaključiti da teško podnosi ovaj period. Za sad nije poznato zbog čega je bila ispred bolnice i da li je njeno zdravstveno stanje dovedeno u pitanje.

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Paparaco Mala Cana Izvor: Kurir

Dani su bez broja

Podsetimo, Mala Cana gotovo svakodnevno posećuje grob svog supruga Andrije Bajića, koji je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Svakog dana, u isto vreme, dolazi na mesto njegovog večnog počinka, gde u tišini provodi trenutke.

Tokom jučerašnje posete, sela je pored nadgrobne ploče, zagledala se i tiho progovorila, kao da razgovara sa čovekom koji joj neizmerno nedostaje. Na groblju je vladala potpuna tišina, koju je povremeno remetio samo vetrić među drvećem.

Pevačica boluje u tišini Foto: Kurir

 Cana je ostala nekoliko minuta u miru, a zatim je ustala, ostavila cveće i polako se udaljila. 

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STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV