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Ilda Šaulić uveliko se priprema za veliki solistički koncert koji će 26. novembra održati u Sava centru, a u susret jednom od najvažnijih nastupa u svojoj karijeri nastavlja da obraduje publiku novim pesmama, baš kako je i obećala.

Nakon što je pre mesec dana predstavila numeru koja je naišla na odličan prijem i pobrala brojne pohvale, Ilda je danas objavila još jednu novu pesmu pod nazivom „Usude“. Emotivna balada nastala je u saradnji sa proverenim autorskim tandemom – Banetom Opačićem i Acom Krsmanovićem, koji su još jednom pokazali da znaju kako da pretoče iskrene emocije u muziku.

Već nakon prvih sati od objavljivanja, pesma je izazvala mnoštvo pozitivnih reakcija na društvenim mrežama. Publika ne krije oduševljenje, a komentari su puni reči podrške i uverenja da će upravo „Usude“ zauzeti posebno mesto na budućem albumu i koncertnom repertoaru.

Ilda Šaulić dama za primer Foto: A.Milinković

Ako je suditi po prvim utiscima slušalaca, nova numera biće savršena uvertira za spektakl koji Ilda priprema u Sava centru. Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama, vrhunskom muzikom i pesmama koje su obeležile njen dosadašnji put, ali i novim ostvarenjima koja predstavljaju naredno poglavlje njene karijere.

Sve je izvesnije da će 26. novembra ljubitelji dobre muzike imati priliku da uživaju u koncertu za pamćenje, a Ilda Šaulić svojim novim pesmama pokazuje da je spremna da publici uzvrati svu ljubav i podršku koju godinama dobija.

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STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV