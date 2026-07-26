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Mala Cana došla je do kuće koju je njen pokojni suprug Andrija Bajić ostavio svojim ćerkama kako bi uzela svoje stvari koje su ostale unutra.

Stigla kombijem

Ona je kombijem stigla ispred nekretnine. Nekada je ovde živeo Andrija sa Canom, odakle su se iselili i prešli u Devojački bunar, a sada je taj dom predmet skandala i porodične rasprave.

Kada je Cana pristigla, ona je mirno sedela u vozilu, a potom izašla i kroz suze razgovarala sa muškarcem koji je bio u tom momentu pored nje. Stvari su bile izbačene ispred kapije.

00:39 Mala Cana stigla u kombiju Izvor: Kurir

Cana se držala za glavu, dok je tiho pričala sa čovekom koji ju je pažljivo slušao. Ono što je posebno interesantno jeste to što je Cana o Andijinim ćerkama ranije otvoreno govorila. Ona je za Kurir već priznala da odnosi između njih nisu sjajni, te je tvrdila da su one svojevremeno fizički nasrtale na nju i Andriju.

Pogledajte u galeriji ispod kako je izgledalo kada smo je uočili neutešnu ispred kuće:

1/6 Vidi galeriju Mala Cana neutešna ispred kuće u kojoj žive ćerke Andije Bajića Foto: Kurir

Izbacili joj stvari na ulicu

Komodu, lampe i druge zapakovane stvari su nepoznati mladići izneli iz kuće. Dok je stajala ispred komada nameštaja koji su se nalazili na trotoaru, Cana je razgovarala telefonom, vidno razočarana što joj nisu izneli sve što joj je bilo potrebno.

Naime, ona je pominjala da su propustili da joj vrate cveće u saksiji. U jednom momentu, susrela se oči u oči sa jednom od Bajićevih ćerki, ali je sve prošlo mirno, dok je Cana negodovala zbog zaboravljenog cveća:

01:28 Mala Cana iseljavanje 1 Izvor: Kurir

- Došla sam ispred kuće kako bi mi predale stvari, ili kako su one rekle, da mi izbace stvari na ulicu. Imam problem jer neće da mi izbace cveće. Tvrde da je uvenulo - govorila je Mala Cana dok je pričala telefonom.