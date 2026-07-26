"IZBACILE SU MI STVARI KAO DA SAM PAS" Cana traži poligraf za ćerke Andrije Bajića: Je l' im malo ovo što im je otac ostavio?
Nakon što su ćerke Andrije Bajića izbacile stvari Male Cane na ulicu ispred kuće koju je on ostavio naslednicama, pevačica je otvorila dušu za Kurir.
- U dogovoru sa njihovim advokatom sam tražila stvari koje su lično moje. Ne znam da li je ovde sve spakovano, jer znam koliko garderobe imam. Ne bih dolazila kombijem u suprotnom, nego kolima - počela je Cana priču, pa objasnila kako je došlo do toga da pozove policiju kada je primetila da joj nisu vratile cveće, za koje tvrdi da je njeno:
Ovako je izgledalo kada je stigla ispred te nekretnine:
- Cveće je lično moje, nije malo. Tvrde da je uvenulo. One to nisu sadile, znaju da nije njihovo, a ja sam emotivno vezana za to. Podseća me na njega, zajedno smo sadili. Uvek mi je govorio da on "ima ruku za to". Sedeli smo i sadili, nekad na terasi, nekad u dvorištu - prisetila se Mala Cana koja je zbog simbolične i emotivne vrednosti cveća morala da pozove policiju.
U prilogu ispod pogledajte trenutak kada je došla policija:
"Izbacile su stvari kao da sam pas"
Cana je otkrila da je želela da se ova situacija odigra mirnim putem, htela je da uđe u kuću i uzme svoje stvari, ali to nije bilo moguće.
- One su ovo izbacile na ulicu, kao da sam pas. Moja advokat i ja smo želeli da uđem kao čovek i uzmem svoje stvari, ništa njihovo. One to ne žele, izbacile su mi stvari na ulicu - rekla je pevačica, pa nastavila:
"Ići ću na poligraf, a tražiću i za njih"
- Gospođe dame, šta je ovo? Na šta ovo liči? Jesam ja kriva što sam brinula o njihovom ocu? Borili smo se za njegov život. Ako im nešto nije jasno, neka idu na sud.Ja ću da se odazovem na poligraf, a tražiću i njih na poligrafu. Imam mnogo pitanja - odlučno je rekla Cana.
"Malo im je ovo što im je otac ostavio?!"
Pevačica je, zatim, otkrila kako se oseća.
- Ovo ne mogu više da podnesem. Nema kraja. To cveće je gore u spavaćoj sobi, imam slike. Volela sam svaki cvet, imam slike gde se Andrija slikao s tim cvetom. On je zano da ja u tome uživam. Imam veliku palmu, ona ne može da uvene. To im treba? Malo im je ovo što im je otac ostavio? - rekla je Cana, a zatim se osvrnula na probleme oko imovine.
- Imovina mi nikada nije bila problem. Kad sam imala moždani udar, molila sam Andriju da ako mi se nešto dogodi, da sve ostavi deci i unucima - iskrena je Mala Cana.
"Bio je jako besan..."
Cana se prisetila vremena kada je njen suprug bio živ, kad je, kako kaže imao periode tokom kojih je bio vrlo besan.
U prilogu ispod pogledajte šta je sve ispričala:
- Kažu ne treba sve da se iznosi, ali mene ne zanima da li će neko da me krivi. U jednom momentu je bio jako besan. Govorio je "Što me Bog ne uzme", a bio je zdrav tada. Ja sam tada pozvala njegove ćerke i ispričala šta se dešava; Da psuje i život i sve. Rekla sam da ako sam ja problem, skloniću se, da on bude srećan - prisetila se pevačica.
"Andrija je uvek bio uz mene"
Ona je istakla da veruje u Boga i u to da je Andrija uvek tu za nju da je čuva.
- U duši verujem da ima Boga i znam da me on čuva. Uvek je bio uz mene, kao i ja uz njega - iskreno je rekla, a onda se prisetila jednog razgovora sa njim.
- One su pričale sa njim, posle me je samo zagrlio i ćutao. Ja sam sela pored njega i rekla mu sledeće reči: "Dušo, ako ti misliš da sam ja problem u tvom životu, skloniću se, samo da si mi živ i zdrav. Imaš troje dece." Tad se rasplakao i rekao da nisam ja problem. Rekao je da je razočaran, pitao me je: "Kome da te ostavim?" - govorila je Mala Cana.
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