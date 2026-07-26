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Nakon što su ćerke Andrije Bajića izbacile stvari Male Cane na ulicu ispred kuće koju je on ostavio naslednicama, pevačica je otvorila dušu za Kurir.

- U dogovoru sa njihovim advokatom sam tražila stvari koje su lično moje. Ne znam da li je ovde sve spakovano, jer znam koliko garderobe imam. Ne bih dolazila kombijem u suprotnom, nego kolima - počela je Cana priču, pa objasnila kako je došlo do toga da pozove policiju kada je primetila da joj nisu vratile cveće, za koje tvrdi da je njeno:

Ovako je izgledalo kada je stigla ispred te nekretnine:

1/6 Vidi galeriju Mala Cana neutešna ispred kuće u kojoj žive ćerke Andije Bajića Foto: Kurir

- Cveće je lično moje, nije malo. Tvrde da je uvenulo. One to nisu sadile, znaju da nije njihovo, a ja sam emotivno vezana za to. Podseća me na njega, zajedno smo sadili. Uvek mi je govorio da on "ima ruku za to". Sedeli smo i sadili, nekad na terasi, nekad u dvorištu - prisetila se Mala Cana koja je zbog simbolične i emotivne vrednosti cveća morala da pozove policiju.

U prilogu ispod pogledajte trenutak kada je došla policija:

00:38 Mala Cana policija Izvor: Kurir

"Izbacile su stvari kao da sam pas"

Cana je otkrila da je želela da se ova situacija odigra mirnim putem, htela je da uđe u kuću i uzme svoje stvari, ali to nije bilo moguće.

- One su ovo izbacile na ulicu, kao da sam pas. Moja advokat i ja smo želeli da uđem kao čovek i uzmem svoje stvari, ništa njihovo. One to ne žele, izbacile su mi stvari na ulicu - rekla je pevačica, pa nastavila:

"Ići ću na poligraf, a tražiću i za njih"

- Gospođe dame, šta je ovo? Na šta ovo liči? Jesam ja kriva što sam brinula o njihovom ocu? Borili smo se za njegov život. Ako im nešto nije jasno, neka idu na sud.Ja ću da se odazovem na poligraf, a tražiću i njih na poligrafu. Imam mnogo pitanja - odlučno je rekla Cana.

01:28 Mala Cana iseljavanje 1 Izvor: Kurir

"Malo im je ovo što im je otac ostavio?!"

Pevačica je, zatim, otkrila kako se oseća.

- Ovo ne mogu više da podnesem. Nema kraja. To cveće je gore u spavaćoj sobi, imam slike. Volela sam svaki cvet, imam slike gde se Andrija slikao s tim cvetom. On je zano da ja u tome uživam. Imam veliku palmu, ona ne može da uvene. To im treba? Malo im je ovo što im je otac ostavio? - rekla je Cana, a zatim se osvrnula na probleme oko imovine.

- Imovina mi nikada nije bila problem. Kad sam imala moždani udar, molila sam Andriju da ako mi se nešto dogodi, da sve ostavi deci i unucima - iskrena je Mala Cana.

"Bio je jako besan..."

Cana se prisetila vremena kada je njen suprug bio živ, kad je, kako kaže imao periode tokom kojih je bio vrlo besan.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve ispričala:

12:52 Mala Cana nakon što su joj izbacili stvari iz kuće Izvor: Kurir

- Kažu ne treba sve da se iznosi, ali mene ne zanima da li će neko da me krivi. U jednom momentu je bio jako besan. Govorio je "Što me Bog ne uzme", a bio je zdrav tada. Ja sam tada pozvala njegove ćerke i ispričala šta se dešava; Da psuje i život i sve. Rekla sam da ako sam ja problem, skloniću se, da on bude srećan - prisetila se pevačica.

"Andrija je uvek bio uz mene"

Ona je istakla da veruje u Boga i u to da je Andrija uvek tu za nju da je čuva.

- U duši verujem da ima Boga i znam da me on čuva. Uvek je bio uz mene, kao i ja uz njega - iskreno je rekla, a onda se prisetila jednog razgovora sa njim.

- One su pričale sa njim, posle me je samo zagrlio i ćutao. Ja sam sela pored njega i rekla mu sledeće reči: "Dušo, ako ti misliš da sam ja problem u tvom životu, skloniću se, samo da si mi živ i zdrav. Imaš troje dece." Tad se rasplakao i rekao da nisam ja problem. Rekao je da je razočaran, pitao me je: "Kome da te ostavim?" - govorila je Mala Cana.

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