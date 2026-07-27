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Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej odlučila je da posebnu pažnju posveti svom zdravlju posle teškog životnog perioda. Nakon velikog emotivnog stresa i gubitka roditelja, osetila je pad imuniteta, zbog čega je rešila da potraži dodatnu podršku organizmu.

Raspitala se dobro

-Poslednjih meseci trudim se da više vodim računa o sebi. Naručila sam vitamine iz Japana jer sam čula mnogo pozitivnih iskustava i nadam se da će mi pomoći da ojačam imunitet i vratim energiju - kaže pevačica za Kurir.

Bila u ozbiljnom problemu

Pevačica brine o sebi Foto: Privatna arhiva, Privatna Arhiva

Pored vitaminske suplementacije, ona ističe da se pridržava saveta lekara, vodi računa o ishrani, odmoru i redovnim kontrolama, verujući da je oporavak proces koji zahteva vreme i strpljenje.

Ništa ne prepušta slučaju

Didi je odlučna da se u potpunosti posveti svom zdravlju kako bi se što pre vratila poslovnim obavezama i novim muzičkim projektima. U tome je uspela jer je uradila još jednu novu pesmu za američko tržište.Malo po malo Didi osvaja ceo svet, a na prvom mestu joj je zdravlje i porodica. 

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12:52
Mala Cana nakon što su joj izbacili stvari iz kuće Izvor: Kurir