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Mina Kostić, privukla je veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju sa partnerom Manetom Ćuruvijom Kasperom. Nasmejani i zagrljeni, njih dvoje pozirali su u opuštenoj atmosferi, a upravo je opis fotografije izazvao najviše reakcija.

Jaka poruka

Uz zajednički trenutak, Mina je napisala:

„On je najveći krivac za moj osmeh i moju novu snagu i energiju da budem najbolja verzija sebe.“

Foto: Printscreen

Poruka je za kratko vreme prikupila veliki broj lajkova i komentara. Pratioci su isticali da pevačica deluje srećno, zadovoljno i ispunjeno, dok su mnogi u komentarima poželeli paru mnogo ljubavi, razumevanja i zajedničkih uspeha.

Oni koji prate Minin rad ali i privatni život smatraju da se pozitivna energija koju emituje odražava i na njen profesionalni angažman. Kako kažu njeni prijatelji, ljubav i podrška partnera dali su joj dodatni motiv da se posveti sebi, muzici i novim projektima.

Srećni zajedno

1/6 Vidi galeriju Pevačica na pravom putu Foto: Printscreen Instagram, Printscrean, Ilija Ilić

-Kada pored sebe imate osobu koja vas razume, podržava i veruje u vas, mnogo je lakše da prevaziđete izazove i budete najbolja verzija sebe- rekla je Mina nedavno u razgovoru za Kurir.

Njeni fanovi su posebno pohvalili iskrenost i jednostavnost objave, ističući da su upravo takve poruke dokaz da su ljubav, međusobno poštovanje i podrška najvažnije vrednosti u svakom odnosu.

Jasan stav

Iako je tokom karijere često bila u centru pažnje zbog muzike i javnih nastupa, upravo je jedna fotografija pokazala i njenu emotivniju stranu. Brojni pratioci zaključili su da iskrena sreća ne može da se sakrije i da se vidi u svakom osmehu koji je podelila sa svojim pratiocima. Na kraju, poruka koju je podelila sa pratiocima ostavila je snažan utisak: da prava podrška, razumevanje i ljubav mogu biti pokretač novih početaka i motiv da čovek svakog dana radi na tome da postane najbolja verzija sebe.