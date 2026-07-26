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Aco Pejović se trenutno nalazi u Crnoj Gori, gde vredno radi i redovno nastupa, a njegova supruga mu je velika podrška iz publike.

On je razgovarao sa okupljenim medijima, te izneo neke pojedinosti.

"Menadžeri su totalno odlepili"

1/12 Vidi galeriju Aco Pejović koncert u prepunom Spensu u Novom Sadu Foto: Zoran Ilić

- Umoran sam, ove godine se puno radi. Menadžeri su totalno odlepili, samo dogovaraju i ne pitaju, ali izguraćemo. Prve godine sam bio na odmoru Siciliji, stalno sam išao u Toskanu. Bilo je sjajno, novo iskustvo. Bili smo supruga i ja i moji najbliži prijatelji. Idealan dan na moru mi je u nekoj kamenoj kući i dobro vino - rekao je on za Blic.

Istakao je da ne voli preterano more.

- More i kupanje ne volim toliko, više sam zimski tip. Jednom sam kao klinac imao situaciju da me je grč uhvatio, tamo imaju virovi. Mislio sam da ću umreti, davio sam se. Ružno iskustvo - rekao je Pejović.

1/7 Vidi galeriju Aco Pejović Foto: Boba Nikolić

"Žena me godinama trpi"

Aco je u braku sa svojom suprugom Biljanom dobio tri naslednice, a sada je progovorio o njihovim porodičnim odnosima:

- To što je toliko godina sa mnom i što me trpi znači da mi je najveća podrška. Tu su i prijatelji večeras, ćerke nisu tu, nisu došle. One sada obilaze svet, jako mi je drago da su bliske i da zajedno obilaze svet. Sa njima imam otvoren i prisan odnos. Trudio sam se da tokom života pričamo o svemu i da shvate da od mene i majke nemaju većih prijatelja. Čuvam njihove tajne i zato igramo otvorenih karata. Ako si u problemu, znaš gde je najbolje mesto da se požališ i kažeš problem da ga rešimo zajedno - rekao je ponosni otac.