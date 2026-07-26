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Rada Manojlović oborila je rekord posećenosti manifestacije „Kulturno leto” u Svilajncu, koji nije nadmašen čitavu deceniju.

Na njenom nastupu, održanom u petak uveče na Centralnom trgu Stevana Sinđelića, okupilo se više od 6.000 ljudi, što predstavlja apsolutni rekord ove tradicionalne manifestacije na kojoj su ranijih godina nastupala najveća imena domaće muzičke scene.

Nezapamćena gužva napravila je pravo opsadno stanje u centru grada, piše Svet-Scandal. Zbog izuzetno velikog interesovanja i reke ljudi koja se slivala ka centru, organizatori su morali da primene nesvakidašnje rešenje — bina je bila otvorena sa svih strana kako bi publika mogla da prati nastup iz bilo kog ugla.

Trg je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a publika se prelivala i u sve okolne ulice i pešačke zone, pa su mnogi nastup popularne pevačice posmatrali i sa terasa obližnjih zgrada. Atmosfera je dovedena do usijanja već od prvih taktova, a Manojlovićeva je još jednom dokazala zašto važi za jednu od najtraženijih pevačica na ovim prostorima.

1/10 Vidi galeriju Rada Manojlović na koncertu u Svilajncu Foto: Centar za kulturu Svilajnac

Manojlovićeva nije krila oduševljenje dok je sa bine u potpunosti dominirala atmosferom, a u izjavi nakon spektakularnog koncerta istakla je koliko je srećna.

- Presrećna sam zbog ovakvog odaziva publike i energije koju smo delili tokom cele večeri. Svilajnac će mi zauvek ostati u prelepom sećanju – poručila je Rada Manojlović.

Dok se mnoge njene estradne kolege ovog leta suočavaju sa slabijom posećenošću zbog krize, Rada nizom uspešnih koncerata dokazuje da se za njen nastup uvek traži karta više.

Iako priznaje da je stigao umor od gustog rasporeda, pevačica ne pravi pauzu. Odmah nakon Svilajnca nastavlja veliku letnju turneju širom regiona, a sudeći po ogromnom interesovanju publike u drugim gradovima, Svilajnac neće biti jedini grad u kom će ove sezone Rada oboriti rekord.