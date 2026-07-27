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Pevačica Matea Stanković je mnogima poznata i po učešću u "Eliti 8", a iza sebe ima tešku životnu priču za koju je smogla snage da je javno podeli.

"Zadirkivali su me da sam izbeglica"

Matea je rođena u mešovitom braku, osetila je tegobu izbegličkog života, a nakon završenog fakulteta odselila se u Austriju gde i danas živi.

1/6 Vidi galeriju Matea Stanković Foto: Printscreen

- Ja sam dete iz mešovitog braka, mama mi je iz Zagreba, a tata iz Niša. Kao izbeglica sam se doselila u Požarevac gde sam završila školu i fakultet i sticajem okolnosti otišla u Austriju. Ruku na srce, često sam se pitala zašto su me deca zadirkivala govoreći da sam izbeglica, iako možda kao dete nisam razumela šta to tačno znači, nije mi zvučalo lepo. Sigurna sam da mnogi mogu da me razumeju, ali sve je to život. Čovek samo treba uzdignute glave da korača kroz sve nedaće, a i svako iskustvo čoveka ojača, tako je i mene - istakla je Matea za Grand svojevremeno.

"Nisam prepoznala oca kad sam ga videla poslednji put"

Mateini roditelji su se razveli, a potom je usledila jeziva tragedija. Naime, otac je našao drugu ženu, a vrlo brzo je doživeo nesreću i poginuo.

1/7 Vidi galeriju Matea Stanković Foto: Printscreen

- Kada se moj otac razveo od mame, on je ušao u vezu sa drugom ženom. Ta žena ga je jedan dan terala da se popne kod nje na krov i da vrati antenu i on se okliznuo sa krova i pao je na kapiju, pa na beton.On je zapravo poginuo, nije umro prirodnom smrću. Bio je četiri meseca u bolnici. Poslednji put kada sam došla da ga vidim, nisam ga ni prepoznala - ispričala je Matea.

"Borila sam se da mu spasim život, iako me je maltretirao"

Matea se prisetila da se, pored svega, neizmerno trudila da ocu sačuva život.

- Moj otac je često dolazio pijan kući i matretirao nas je. Ja sam u jednom mometu bila u Beču kada mi je brat javio da je otac pao sa krova, borila sam se da mu spasim život, ali nisam uspela ikao mi je doneo samo bol - priznala je Matea Stanković tokom boravka u Eliti.

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