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Alen Islamović nastupao je u subotu veče na jubilarnom 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. U prelepom gradu, koji mnogi nazivaju „Malom Venecijom“, priredio je veče za pamćenje u ambijentu Gurgusovačke kule, gde se okupilo nekoliko hiljada ljudi koji su uglas pevali njegove najveće hitove.

Pre sjajnog koncerta, Islamović je govorio o tome zašto rado nastupa na manifestacijama posvećenim mladima, koliko mu znači što njegove pesme slušaju nove generacije, zbog čega je sport i danas važan deo njegovog života, ali i o novom albumu, porodici i tajni braka koji traje gotovo 40 godina.

Ovaj kraj je poznat po tome što voli rok muziku, a vi ste neko ko je uspešno spojio rok i pop. Koliko vam znači što ste deo ovakvih manifestacija?

- Veoma mi znači kada me gradovi i lokalne samouprave pozovu na manifestacije koje okupljaju mlade. Ceo život sam sportista i posebno me raduje kada mogu da ulepšam događaje posvećene sportu i mladim ljudima. Rado se odazivam ovakvim pozivima, a često pomažem i dečje sportske manifestacije.

Danas vaši hitovi žive među novim generacijama i pevaju ih čak i deca. Kako doživljavate to što vaše pesme traju decenijama?

- To mi mnogo znači. Najlepši je osećaj kada se pesme prenose sa generacije na generaciju. Moj najstariji unuk je sa tri godine pevao “Motore”, zatim drugi unuk, pa i unuka. To je dokaz da pesma živi i da nije vezana samo za jedno vreme.

1/6 Vidi galeriju Alen Islamović Foto: Ivan Petrović

Poznati ste kao neko ko vodi računa o sebi. Da li ste stigli da probate specijalitete ovog kraja i kakav je vaš način ishrane?

- Danas sam putovao 12 sati, tako da još nisam stigao ništa da probam. Domaćini su nam obećali specijalitete i jedva čekam večeru. Inače, živim sportski, a moja ishrana se uglavnom bazira na povrću. Hleb veoma retko jedem, a uz dobru hranu volim i čašu kvalitetnog vina.

Da li ste oduvek vodili računa o ishrani ili su se navike menjale?

- Nisam to radio planski, već sam se jednostavno tako navikao. Kada ceo život živite uz sport, prirodno počnete da birate zdravije navike.

Bili ste deo jedne od najpopularnijih rok grupa. Kako ste uspeli da izbegnete poroke koji su često vezivani za rok muziku?

- Nikada nisam bio deo tog načina života. Sećam se da su me pitali kako mogu da budem roker, a da ne pijem i ne provodim noći po kafanama. Meni je bilo dovoljno jedno pivo. Nikada nisam želeo da živim onako kako su mnogi zamišljali da rok muzičar treba da živi.

Kako ste uspeli da ostanete dosledni sebi uprkos svim iskušenjima?

- Jednostavno me takve stvari nikada nisu privlačile. Voleo sam sport, zdrav život i muziku. To je bio moj izbor i nikada nisam imao potrebu da ga menjam.

Muzika spaja ljude, ali često nastupate i na datumima koji nekome imaju posebno značenje. Kako gledate na to?

- Uvek govorim da muzika spaja ljude, nikada ih ne razdvaja. Dešavalo mi se da nastupam čak i na datum smrti svoje majke. Kada imate zakazan koncert, publika vas očekuje i to je deo našeg posla.

1/5 Vidi galeriju Alen Islamović Foto: Live Production, Kurir Televizija

Vidite li razliku između publike osamdesetih i današnje publike?

- Naravno da postoji razlika. Promenili su se autori, način stvaranja muzike i način na koji ljudi slušaju pesme. Ali kada izađete na binu i svirate pravi rok’n’rol, publika to i danas prepoznaje.

Kako gledate na današnju muzičku scenu?

- Danas postoji mnogo kompjuterske muzike. Ljudi često izađu na binu uz matricu, a publika misli da je sve uživo. Nemam ništa protiv novih izvođača, ali za mene je prava muzika kada se potpišete ispod svog dela i kada ono traje.

Mislite li da se danas muzika više gleda nego sluša?

- Iskreno, ne pratim mnogo savremenu scenu. Ako nešto i vidim, to bude usput na portalima ili društvenim mrežama. Više sam okrenut svom radu nego praćenju trendova.

Pomenuli ste da ste koristili ChatGPT dok ste pripremali novi album. Kako je došlo do toga?

- Iz radoznalosti sam postavio nekoliko pitanja i dobio veoma zanimljiv odgovor. Rečeno mi je da bi mojoj boji glasa najbolje odgovarali muzičari koji me ne poznaju. To mi je bilo interesantno i upravo na tom konceptu radim novi album, sa stranim muzičarima.

1/4 Vidi galeriju Bijelo dugme i Indira Radić Foto: Promo, Antonio Ahel/ATAImages

Kakvi su danas vaši odnosi sa Goranom Bregovićem i Indirom Radić?

- Odlični. Sa Goranom sam veliki prijatelj i smatram ga jednim od najvećih autora na ovim prostorima. Sa Indirom sam takođe u sjajnim odnosima, uradili smo pesmu koja je odlično prošla i zaista smo ostali prijatelji.

Da li će na novom albumu biti dueta?

- Neće biti klasičnih dueta, ali će biti lepih iznenađenja. Na albumu će gostovati sjajna pevačica iz Severne Makedonije, kao i jedan izvanredan pevač iz Beograda. Mislim da će publika biti prijatno iznenađena.

Foto: Privatna Arhiva

Sa suprugom ste skoro četiri decenije. Koja je tajna tako dugog i uspešnog braka?

- Iskrenost, poverenje i međusobno poštovanje. To je jedini recept. Sa suprugom sam još od njene šesnaeste godine, a ove godine slavimo 40 godina braka. Imamo divnu porodicu i mnogo unučadi i to je naše najveće bogatstvo.