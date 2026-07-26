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Nekadašnji učesnik rijalitija Filip Car je progovorio o drami o kojoj bruji Srbija, a to je sukob između Kristine i Kristijana.

Naime, Kristina je na svom Instagramu podelila snimak povređenog psa, za kog tvrdi da je Kristijan vršio nasilje nad njim, a isplivale su i informacije da je jednog psa ubio. Filip Car je zbog svega toga odlučno izjavio da je spreman da se suči sa Golubovićem.

Reč je o ovom videu:

00:07 Kristina tvrdi da je Kristijan povredio njihovo kuče Izvor: Instagram

- Sigurno će reagovati murija i udruženja za zaštitu životinja isto kao kad je neki tamo debil u nekom selu u pitanju. Pošto mi opet preti pi*ka slinava i uzima me u usta javite mu da sam za tačno 10 dana opet u Beogradu da radim papire detetu pa ću ga nazvati da dođem do narkomanskog gnezda da me istuče! Samo nek me odblokira barem negde i nek se javi! Aj nastavi me spominjati da vidimo šta još imam o tebi! A vi drugi sto me prozivate ili ste prozivali stanite u red doći ćete na red da vam doktor da krvnu sliku.Teški pacijenti su prioritet - napisao je Filip Car na Instagramu.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

Reagovao Željko Mitrović

Nakon detaljnog pregleda svih materijala koji su ovih dana isplivali u javnost, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, mučenja i ubistva malog i nemoćnog psa čivave, saznaje Kurir!

Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja", ali sada je došlo do promene i nove odluke čelnika.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.

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