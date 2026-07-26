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Na jubilarnom 65. Festivalu kulture mladih Srbije, održanom u Knjaževcu, prelepom gradu koji s pravom nosi nadimak „Mala Venecija“, nastupala je grupa THCF.

Popularni reperi priredili su spektakl u čuvenoj Gurgusovačkoj kuli, prostoru koji može da primi oko 5.000 posetilaca, a publika je od prve do poslednje pesme uglas pevala njihove najveće hitove.

Pre koncerta, članovi THCF-a govorili su o ljubavi publike koja traje više od dve decenije, dugovečnosti na sceni, novcu u rep muzici, privatnosti, inspiraciji i planovima za budućnost.

U Knjaževcu se okupio veliki broj mladih ljudi. Očigledno je da vas mlađa publika veoma voli. Koliko vam znači kada nastupate u krajevima koji neguju ovakvu tradiciju?

- Mladi nas vole svuda, što potvrđuju naši koncerti i nastupi. Knjaževac, Zaječar i Bor su krajevi u koje uvek rado dolazimo jer nas ljudi ovde cene i poštuju. Postojimo više od dve decenije i kroz sve te godine stvorili smo posebnu vezu sa publikom. Naša muzika nije nastala zbog komercijale, već iz iskrene potrebe za stvaranjem i upravo to ljudi prepoznaju.

Kome se zapravo obraćate kroz svoje pesme? Mlađoj ili starijoj publici?

- Svima. Pišemo za svoju dušu, a onda se u tim pesmama pronađe neko od 15 godina, neko od 20, ali i neko od 40 ili 50. Ne razmišljamo o ciljnoj grupi, već o emociji. Kada je pesma iskrena, ona pronađe put do svih generacija.

1/7 Vidi galeriju THCF Foto: Ivan Petrović

Ostali ste prepoznatljivi po tvrdom rep zvuku, ali ste pokazali da umete da napravite i komercijalnije hitove. U kom pravcu ćete nastaviti?

- Mi nismo prešli u komercijalu, već smo pokazali da možemo da radimo i jedno i drugo. Sve ove godine uspevamo da balansiramo između autentičnog rep zvuka i pesama koje dopiru do šire publike. Tu smo već više od 20 godina i ne planiramo da odustanemo ni od jednog pravca.

Ima li danas novca u rep muzici?

- Ima, kao i u svakom poslu. Sve zavisi od toga koliko radiš, koliko ulažeš i koliko si posvećen. Naravno da je folk muzika dugo važila za žanr u kojem se najviše zarađuje, ali danas su se vremena promenila i granice između žanrova više nisu iste.

Koliko je rep danas uticao na celu muzičku scenu?

- Veoma mnogo. Danas se mnogi izvođači okreću producentima i autorima koji dolaze iz rep scene. Svi žele taj zvuk i taj vajb. Mislim da je rep u velikoj meri uticao na ono što danas slušamo u popularnoj muzici.

Mogu li negativni komentari i kritike da utiču na inspiraciju?

- Ne. Inspiraciju pronalazimo u nekim drugim stvarima koje ostavljamo za sebe. Naša muzika se ne bavi prepucavanjima i negativnim temama. Inspiracije je uvek bilo i biće, a to dokazujemo već više od 20 godina.

Da li biste voleli da pišete pesme za druge izvođače?

- Radimo na tome, ali još nije došao pravi trenutak. Imamo ideje i projekte, ali ćemo o tome više govoriti kada za to bude vreme.

Foto: Miomir Milić

Postoji li pevačica sa kojom biste posebno voleli da snimite duet?

- Dragana Mirković. To smo već nekoliko puta rekli. Ona zna za tu našu želju, ali još nismo pronašli pesmu koja bi odgovarala i njoj i nama.

Kako izgleda vaš kreativni proces kada nastaje pesma?

- Nekad pesma nastane za deset minuta, a nekad za deset dana. Mi smo reperi, nismo školovani kompozitori. Pišemo iz života, iz onoga što nosimo u sebi. To je naš način izražavanja.

Delujete prilično skromno, iako iza sebe imate veliku karijeru.

- Ne volimo sami sebe da hvalimo. Smatramo da o tome treba da govore publika i rezultati. Mi ćemo uvek iskreno reći šta mislimo, ali nećemo pričati da smo najbolji.

Da li razmišljate o ulaganjima i životu posle muzike?

- Najviše ulažemo upravo u muziku. Naravno da razmišljamo o budućnosti, imamo porodice i decu, ali trenutno nam je muzika najveća investicija.