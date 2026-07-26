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Poslednjih dana je domaću javnost potresla vest o navodnoj preljubi, a potom i razvodu pevača Slobe Vasića i njegove supruge Jelene.

Naime, u domaće medije su osvanule prepiske na kojima pevač navodno razmenjuje nežne poruke sa misterioznom ženskom osobom.

Iako su se oboje već oglašavali na ovu temu, Jelena je sad povukla zaista radikalan potez koji je možda progovorio o njihovom odnosu i više nego ona sama.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić napušta Lazu Lazarević Foto: Ilija Ilić

Dok mediji spekulišu da je Sloba napustio porodični dom, Jelena je na svom Instagram nalogu obrisala njegovo prezime, te vratila svoje.

Sada je potpisana svojim devojačkim prezimenom - Jelena Karagić, a ovim je samo podgrejala priče o razvodu.

Foto: Printscreen Instagram

"Prolazimo kroz najteži period"

Podsetimo, Jelena je prokomentarisala ovu dramu.

- ⁠On je otac mog deteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period - rekla je ona za Telegraf.rs.

"Malena, hoćeš kod mene?"

1/6 Vidi galeriju Sloba Vasić pred prvi nastup nakon boravka u "Lazi" Foto: Kurir

Podsetimo, prema objavljenim porukama vidi se da pevač sagovornici najpre šalje poruku: "Malena", uz emotikone poljubaca, a nakon što nije dobio odgovor, navodno joj piše: "Zvao sam te, nema te nigde."

Prema objavljenim skrinšotovima, u nastavku razgovora Vasić navodno pita devojku: "Hoćeš kod mene?" Kada ga ona pita gde se nalazi, odgovara da je na Karaburmi. Nakon što ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, usledio je odgovor: "Naravno", a zatim i poziv: "Pa hajde, za koliko si tu?"

Pažnju javnosti privukao je i detalj sa objavljenih fotografija ekrana na kojima se vidi da je u razgovoru bila uključena opcija "disappearing messages", odnosno nestajuće poruke.

Sloba se oglasio o preljubi

Podsetimo, kontaktirali smo Slobu kako bismo čuli njegovu stranu priče, a on tvrdi da nije ni video šta je objavljeno.

- Nisam ispratio. Ali se ne dopisujem ni sa kim. Ako mi možete reći ko je u pitanju – kratko je rekao Sloba Vasić za Kurir, kog smo uputili na postojeće prepiske.

1/9 Vidi galeriju Sloba Vasić izašao iz Laze Lazarević Foto: Ilija Ilić

- AI radi svašta. To je jedino što mogu da kažem jer se ni sa kim nisam dopisivao. Nemam potrebu da se pravdam, ali ako ćemo već do istine, onda da kažem. Pritom, sada se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo. Ako možeš, pomozi, to je nekad bilo, sada je ako možeš, odmozi ili pomozi da bude još gore - rekao je pa nastavio:

- Puno je đubradi. Znate i sami u kom smo vremenu, zna i narod, što je jako bitno! Zašto ta prepiska ako postoji, nije do sada izašla?Nego baš sada u ovom trenutku kad je kod mene ovako teška situacija!? I ko stoji iza toga? Gde je to nečije ime? Jako hrabro - završio je pevač.

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