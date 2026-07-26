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Grad Zenica i organizatori "Zenica Summer Festa" otkazali su večerašnji koncertEmine Jahović, koji je trebalo da bude održan u okviru ovogodišnjeg festivalskog programa.

Odluka je doneta nakon tragedije na planini Elbrus u Rusiji, gde je, prema do sada potvrđenim informacijama, život izgubilo pet planinara iz Zenice – Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević. Svi su bili članovi planinarske ekspedicije, a među stradalima su i pripadnici Gorske službe spasavanja Zenica.

Podsećamo, premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić saopštio je da je duboko potresen tragedijom koja je zadesila njihove sugrađane, dok je gradonačelnik Fuad Kasumović poručio da Grad Zenica stoji na raspolaganju porodicama nastradalih.

Prema informacijama načelnika Gorske službe spasavanja Zenica Kenana Hrustanovića, u nesreći su preživeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Za sada nije poznato da li će, zbog tragedije koja je pogodila Zenicu, biti otkazani i ostali sadržaji "Zenica Summer Festa". Takođe, nadležne institucije još nisu saopštile kada će biti proglašen Dan žalosti.

Podsećamo, Radio Zenit i eXtra radio već su prilagodili svoj program ovoj tragediji i emituju muziku primerenu trenutku, kao znak poštovanja prema stradalim sugrađanima i solidarnosti sa njihovim porodicama.

Otkazivanjem večerašnjeg koncerta organizatori "Zenica Summer Festa" odali su počast stradalim Zeničanima i izrazili saučešće njihovim porodicama u jednom od najtežih dana koje grad Zenica pamti, piše Zenit.ba.

Povodom otkazivanja koncerta oglasila se i Emina Jahović na svom Instagram profilu.

Oglašavanje Emine Jahović Foto: Printscreen Instagram