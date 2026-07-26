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Filip Car ušao je u žestoki sukob sa Kristijanom Golubovićem, pa je na svom Instagram storiju objavio uznemirujući snimak kako nekadašnji žestok momak ubija psa čivavu.

Tu se Car nije zaustavio već je ubrzo na svoj Instagram stori postavio još jedan snimak. Na njemu Kristijan oplakuje svog kućnog ljubimca u lajvu na TikToku.

​- On ga je ubio i mrtvog doneo u lajv da ga oplakuje jer je pas umro "prirodnom smrću" - napisao je Car uz šokantan snimak.

Takođe je objavio i staru Kristijanovu objavu o nestanku mini-čivave iz jedne beogradske ulice i nastavio sa optužbama.

​- Druga čivava! Verovatno isto ubijena, pa kao nestala! Mačku je bacio sa balkona sa 5. sprata, a papagaju otkinuo glavu! Ma dobar čovek, on je tako luckast i šaljiv! - ironično je prokomentarisao Car.

Car se potom obratio policiji, udruženjima za zaštitu životinja, ali i Goluboviću. Najavio je da dolazi u Beograd te da se mogu videti.

​- Sigurno će reagovati murija i udruženja za zaštitu životinja, isto kao kad je neki debil u selu u pitanju! Pošto mi opet preti pi**a slinava i uzima me u usta - javite mu da sam za tačno 10 dana opet u Beogradu pa ću ga nazvati da dođem do narkomanskog gnezda da me istuče! Samo nek me odblokira barem negde i nek se javi - poručio je Filip pa dodao:

Kristijan Golubović Foto: Printscreen Instagram

​Na kraju se još jednom obratio Kristijanu, ali je poslao opomenu i svima ostalima koji ga prozivaju.

- Nastavi da me spominješ da vidimo šta još imam o tebi! A vi drugi što me prozivate, stanite u red, doći ćete na red da vam doktor da krvnu sliku. Teški pacijenti su prioritet! - zaključio je Car.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Screenshot

Podsetimo, Željko Mitrović je suspendovao Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa Red televizije gde su oboje radili zbog mučenja, zlostavljanja i ubistva psa.

Vlasnik Pinka se tim povodom oglasio.

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi - istakao je Mitrović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta.

Kristina Spalević objavila je na svom Instagramu snimak povređenog psa i za to optužila bivšeg partnera Kristijana.