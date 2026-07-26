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Anđelu Ignjatović Breskvicu trenutno boravi na Crnogroskom primorju gde je spojila lepo i korisno, radno i paradno. U razgovoru je otkrila da nema vremena za predah, kao i čime ju je osvojio misteriozni dečko, čiji identitat i dalje krije.

- Ne stižem nešto preterano da odmorim s obzirom na to da radimo svaki dan, ali tek sam došla ovde tako da još uvek ne znam kakva je situacija. Kod nas je bilo fino. Stvarno ne mogu da se žalim.

Novinare je zanimalo gde odmara, s obzirom na to da je nikada paparaci nisu uslikali u bikiniju.

Privatne plaže

- Imaćete priliku. Pa ovako nešto privatno gde nema ljudi, tako da definitivno samo što manje ljudi da je na plaži gde odlazim. Zapravo bih najviše volela da nema nikoga i da mogu da se opustim sama - kaže i dodaje da nije ljubitelj sportova na vodi, ali bi volela da proba neki koji nije baš ekstreman.

- Volim više da se vozim, sunčam, jedem neko voće i slušam muziku, da bude mir.

1/5 Vidi galeriju Breskvica Foto: Marko Karović

Pre nekoliko meseci Breskvica je objavila album.

- Stvarno sam zadovoljna kako je prošlo. S obzirom na to da je neko ludo vreme za muziku, da nešto ne prolazi kao ranije što je prolazila. Pošto i ja rastem, pa mi se onako menjaju i ukusi, samim tim i to što plasiram i ono što slušam. Tako se menja i publika, odnosno i moja publika koja je bila tu mala kad sam se ja pojavila. Drago mi je da odrastam sa svojom publikom. To mi je baš lepo i eto, nadam se da će ostati tu uz mene.

Muškarci joj šalju poruke

Mnoge njene kolege kažu da svašta dobijaju u inboks na Instagramu.

-Trudim se da ispratim koliko mogu one koje drže moje fan strane. Volim da im se javim s vremena na vreme, da znaju da sam tu, da pratim sve što rade i da sam im zahvalna. Tako su bili i pozvani kod nas na promociju albuma. Tamo smo se družili, upoznali, slikali.

Na pitanje da li joj pišu momci, pevačica kaže da je to ne zanima i ne obraća pažnju.

- Uglavnom me pitaju: Možeš li da snimiš čestitku? I to se stvarno trudim da odradim, jer to mi naravno nije nikakav problem. Ili tipa da dolaze na nastup da im ostavim sto ili nešto tako.

1/5 Vidi galeriju Breskvica Foto: M.M./ATAImages, Nemanja Nikolić, Marko Cvetković

Na pitanje da li bi se ponovo prijavila na Pesmu za Evroviziju, kategorično kaže ne.

Tvrdoglava

- Ja kad jednom kažem nešto, to je tako. Jesam i tvrdoglava, ali prosto princip je u pitanju.

Novi dečko

Anđela je priznala i da ima dečka, na pitanje da li je emotivno ispunjena priznaje.

-Jesam - kaže, a na konstataciju da li će momka kriti, odgovara:

- Nije sad da ja kao namerno krijem, ali prosto, kako treba da bude, tako će da bude. Ne želim ništa da radim povodom toga, kako je Bog rekao. Osvojio me je ponašanjem, kulturom i vaspitanjem. Nisam morala da budem hrabra i da ja priđem, već je to bio on, tako da i to je jedna od stvari koja je presudila.

Kurir/Blic