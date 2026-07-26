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Poznato je da su Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović godinama u veoma lošim odnosima, pa je pop divina reakcija na srećne vesti iz Cecinog doma privukla veliku pažnju.

JK se oglasila nakon što se Anastasija porodila

Na pitanje da prokomentariše to što se Anastasija Gudelj ostvarila kao majka, Karleuša je kratko poručila:

- Nisam čestitala, ali volim kad se deca rađaju i želim sve najbolje.

"Ja sam Duška upoznala kao mog fana"

Tokom razgovora osvrnula se i na bivšeg supruga Duška Tošića, kojeg je ponovo pecnula.

Na pitanje kako bi reagovala kada bi se on pojavio na njenom nastupu, odgovorila je:

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić Foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić, Instagram

- Nije isključeno. Ja sam Duška upoznala kao mog fana i mislim da će takav biti zauvek.

Zatim je, kroz šalu, odgovorila i na pitanje koju bi mu pesmu posvetila.

- Ja bih njemu otpevala najomiljeniju koju sluša, kažu mi deca, a to je "Sad je sve okej" - poručila je Jelena Boži Dobriši.

Pokorila scenu novim hitovima

Inače, Jelena Karleuša je zagospodarila trendingom, a njene nove pesme su osvojile prva tri mesta na Jutjubu, kako u Srbiji, tako u zemljama regiona, ali i šire.

Tim povodom, ona se nedavno oglasila i nije krila koliko je srećna i ponosna zbog rekordnog uspeha novog albuma.

- Dragi prijatelji, jako sam uzbuđena i želim da vam saopštim jako lepe vesti. Stoji mi knedla u grlu. Za samo jedan dan pesma "Mata Hari" došla je na prvo mesto muzičkog trendinga u Srbiji, ali i u svim zemljama u regionu, čak i u Austriji. Na drugom mestu, za samo jedan dan, nalazi se pesma "Balkan Boy" i na trećem mestu je pesma "Sad je sve okej" i u Srbiji i u svim zemljama u regionu. Posebno mi je drago što su mi rekli da je na tom prvom mestu nekada bila najviralnija Tiktok pesma. Eto, uspeli smo samo za dan da taj poredak promenimo. Znači, prvo, drugo i treće mesto su pesme sa albuma "Enigma"; "Mata Hari", "Balkan Boy" i "Sad je sve okej". Sad je stvarno sve okej, hvala vam što ste me učinili ovako srećnom i ponosnom posle jako dugog i teškog perioda koji je iza mene. Ne znam ni da se radujem. Radovaću se, verovatno, kad shvatim šta se dešava. Hvala vam, volim vas i idemo dalje - otkrila je JK čije pesme ovih dana ne prestaju da se slušaju.