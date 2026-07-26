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Nakon što su u javnosti objavljeni materijali za koje Kristina Spalević tvrdi da prikazuju Kristijana Golubovića kako zlostavlja, muči i usmrćuje malog psa rase čivava, reagovalo je Udruženje za zaštitu životinja.

Iz udruženja su pozvali nadležne institucije da hitno ispitaju sve navode, naglašavajući da niko ne sme biti unapred proglašen krivim, ali da ozbiljne optužbe zahtevaju temeljnu i nepristrasnu istragu.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti

Kao Udruženje za zaštitu životinja, sa velikom zabrinutošću pratimo javne navode koje je poslednjih dana iznela Kristina Spalević. Pored tvrdnji o nasilju nad njom i decom, u javnost su iznete i izuzetno ozbiljne optužbe koje se odnose na zlostavljanje i usmrćivanje životinja. Prema njenim javnim objavama, navodi da poseduje video-snimke i veterinarsku dokumentaciju, te da je deo materijala već predat nadležnim organima.

Ukoliko su ovi navodi tačni, ne govorimo samo o nasilju u porodici, već i o krivičnim delima protiv dobrobiti životinja. Nasilje nad životinjama nikada ne sme biti zanemareno niti opravdano, bez obzira o kome je reč i kakav status ta osoba ima u javnosti.

Zbog toga javno pozivamo nadležno javno tužilaštvo, policiju i veterinarsku inspekciju da ispitaju sve navode koji se odnose na zlostavljanje i ubijanje životinja i, ukoliko postoje osnovi sumnje i dokazi, pokrenu odgovarajuće postupke u skladu sa zakonom.

Istovremeno pozivamo i sva udruženja za zaštitu životinja da ne ćute kada postoje javno iznete tvrdnje o zlostavljanju životinja. Naša je obaveza da reagujemo uvek, bez obzira na ime, prezime ili popularnost osobe protiv koje se navodi iznose.

Kristijan Golubović razbija sve po stanu:

1/4 Vidi galeriju Kristijan Golubović lomi stvari po sobi Foto: Printscreen Instagram

Naglašavamo da ovim saopštenjem nikoga ne proglašavamo krivim. O krivici odlučuju isključivo nadležni organi i sud. Međutim, smatramo da su navodi koji su javno izneti dovoljno ozbiljni da zahtevaju hitnu, temeljnu i nepristrasnu istragu.

Za svaku žrtvu nasilja, bilo da je čovek ili životinja, mora postojati jednaka zaštita zakona. Ćutanje nikada ne sme biti opcija.

Car objavio skandalozni snimak Kristijana Golubovića

Podsetimo, Filip Car je ušao u žestoki sukob sa Kristijanom Golubovićem, pa je na svom Instagram storiju objavio uznemirujući snimak kako nekadašnji žestok momak ubija psa čivavu.

Tu se Car nije zaustavio već je ubrzo na svoj Instagram stori postavio još jedan snimak. Na njemu Kristijan oplakuje svog kućnog ljubimca u lajvu na TikToku.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Screenshot

​- On ga je ubio i mrtvog doneo u lajv da ga oplakuje jer je pas umro "prirodnom smrću" - napisao je Car uz šokantan snimak.

Takođe je objavio i staru Kristijanovu objavu o nestanku mini-čivave iz jedne beogradske ulice i nastavio sa optužbama.

​- Druga čivava! Verovatno isto ubijena, pa kao nestala! Mačku je bacio sa balkona sa 5. sprata, a papagaju otkinuo glavu! Ma dobar čovek, on je tako luckast i šaljiv! - ironično je prokomentarisao Car.

Željko Mitrović reagovao

Podsetimo, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, nemoćnog psa, pisao je prvi Kurir! Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja".

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa.