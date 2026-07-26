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Uznemirujući snimci koji su poslednjih dana preplavili društvene mreže izazvali su šok i bes javnosti. U centru skandala našao se slučaj malog psa rase čivava, koji je, prema tvrdnjama Kristine Spalević, uginuo nakon brutalnog zlostavljanja.

Nakon što su optužbe protiv Kristijana Golubovića odjeknule regionom, Kristina se ponovo oglasila i objavila još jedan uznemirujući video-snimak na kojem se vidi kako Golubović u kadi maltretira malog psa.

Kristina objavila novi uznemirujući snimak

Saopštenje i opis snimka u kom Kristina detaljno objašnjava zašto je godinama trpela i ćutala, kao i šta stoji iza ovog čina, prenosimo u celosti:

1/6 Vidi galeriju Kristina je okačila jeziv video-snimak Kristijana Golubovića koji u kadi maltretira njihovog psa, koji je kasnije uginuo zbog pretrpljenih povreda. Foto: Printscreen

"Ovaj snimak objavljujem zato što osećam da to dugujem javnosti, svojim prijateljima, porodici i svima koji su me pitali zašto sam ćutala nam da će se mnogi pitati zašto ranije nisam prijavila sve što se dešavalo. Odgovor nije jednostavan.

Svako ko nikada nije bio u odnosu sa manipulatorom teško može da razume koliko je teško izaći iz takvog začaranog kruga. Strah, osećaj krivice, stalno ubeđivanje da će se osoba promeniti, kao i briga za decu i porodicu, često dovode do toga da žrtva godinama ćuti. To nije nešto što se dešava samo javnim ličnostima. Naprotiv, hiljade žena koje nisu poznate prolaze kroz isto i godinama ne prijavljuju nasilje upravo zbog straha, pritiska i osećaja da neće biti shvaćene ili da će situacija postati još gora.

Tek kada se čovek udalji iz takvog odnosa, postane svestan koliko je bio kontrolisan i koliko mu je samopouzdanje bilo urušeno. To nije slabost, već posledica dugotrajne manipulacije. Ovaj snimak ne objavljujem iz osvete niti da bih bilo kome nanosila štetu. Objavljujem ga zato što više ne želim da ćutim i zato što želim da zaštitim svoje ime i dostojanstvo. Smatram da svako ima pravo da čuje i moju stranu priče.

Nadam se da će ovaj snimak pomoći da se bolje razume kroz šta prolaze ljudi koji se godinama bore da izađu iz odnosa u kojem su bili izloženi manipulaciji, strahu i različitim oblicima nasilja. Ako moja priča ohrabri makar jednu osobu da potraži pomoć i shvati da nije sama, onda je moje obraćanje imalo smisla."

Hitno se oglasilo Udruženje za zaštitu životinja

Podsetimo, iz Udruženja su pozvali nadležne institucije da hitno ispitaju sve navode, naglašavajući da niko ne sme biti unapred proglašen krivim, ali da ozbiljne optužbe zahtevaju temeljnu i nepristrasnu istragu.

Kao udruženje za zaštitu životinja, sa velikom zabrinutošću pratimo javne navode koje je poslednjih dana iznela Kristina Spalević. Pored tvrdnji o nasilju nad njom i decom, u javnost su iznete i izuzetno ozbiljne optužbe koje se odnose na zlostavljanje i usmrćivanje životinja. Prema njenim javnim objavama, navodi da poseduje video-snimke i veterinarsku dokumentaciju, te da je deo materijala već predat nadležnim organima.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Screenshot

Ukoliko su ovi navodi tačni, ne govorimo samo o nasilju u porodici, već i o krivičnim delima protiv dobrobiti životinja. Nasilje nad životinjama nikada ne sme biti zanemareno niti opravdano, bez obzira o kome je reč i kakav status ta osoba ima u javnosti.

Zbog toga javno pozivamo nadležno javno tužilaštvo, policiju i veterinarsku inspekciju da ispitaju sve navode koji se odnose na zlostavljanje i ubijanje životinja i, ukoliko postoje osnovi sumnje i dokazi, pokrenu odgovarajuće postupke u skladu sa zakonom.

Istovremeno pozivamo i sva udruženja za zaštitu životinja da ne ćute kada postoje javno iznete tvrdnje o zlostavljanju životinja. Naša je obaveza da reagujemo uvek, bez obzira na ime, prezime ili popularnost osobe protiv koje se navodi iznose.

Naglašavamo da ovim saopštenjem nikoga ne proglašavamo krivim. O krivici odlučuju isključivo nadležni organi i sud. Međutim, smatramo da su navodi koji su javno izneti dovoljno ozbiljni da zahtevaju hitnu, temeljnu i nepristrasnu istragu.

Za svaku žrtvu nasilja, bilo da je čovek ili životinja, mora postojati jednaka zaštita zakona. Ćutanje nikada ne sme biti opcija.

Željko Mitrović reagovao

Podsetimo, Željko Mitrović je doneo odluku da suspenduje Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević sa televizije Red, zbog zlostavlja, nemoćnog psa, pisao je prvi Kurir! Inače, Kristina je na pomenutoj televiziji bila voditeljka, dok je Kristijan imao svoju emisiju "Bajka iz podzemlja".

- Naši mali životinjski prijatelji su stanovnici ove planete i predstavljaju život na planeti isto kao i ljudi! - rekao je Željko Mitović i dodao da sebe smatra tolerantnim bićem, ali mučenje kućnih ljubimaca ne oprašta!

Ovim potezom, Željko je dao do znanja da je ovakvo ponašanje nedopustivo, a do toga je došlo nakon što je Kristina javno podelila maltretiranje nedužnog psa. Više o tome možete pročitati OVDE