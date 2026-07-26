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Radomir Marinković Taki, otac aktuelne rijaliti učesnice Maje Marinković je u iskrenom intervjuu otkrio šta misli o ćerkinoj vezi sa Asminom Durdžićem, odnosu sa Stanijom Dobrojević, ali isto tako je bez ustezanja priznao da je imao afere sa četiri rijaliti učesnice.

Taki je osudio Asminovo ponašanje prema njegovo ćerki.

- Tri meseca nisam smeo da se javim na telefone da ne bi ćerki napravio neke probleme. Imala je velike komplikacije sa onim nasilnikom Asminom, ako uđe novi učesnik, on kaže da li ga Taki pljuje napolju, tako bi moja ćerka imala probleme unutra i nisam smeo nikome da se odazovem - rekao je on i dodao:

1/11 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir

- Videli smo pre svega na televiziji šta radi pred kamerama i kako davi moju ćerku, kako se ponaša prema drugim ljudima. Malog Uroša je tamo tukao, šta je već to bilo. To nije, to je zabavno-humoristička emisija. Ja sam protiv svakog vida nasilja, mnogo puta sam se potresao kad sam video.

Na pitanje šta misli o Asminovim roditeljima, Mustafi i Mevlidi Durdžić, kaže:

- To su jedni obični foliranti. Danas vole Aneli, sutra vole Staniju, prekosutra vole Maju. Kakva god je ta Grofica, ona već tri godine čuva tu malu, a oni se nisu setili da sednu u automobil i da odu. Vidimo da se “pale” na TikToku, da najstrašnije blate moju kćerku, da joj žele da je udave, pa da od moje kćerke naprave čorbu. Ako to ne upali, onda da joj sipaju otrov i da je otruju. Oni su jedni obični monstrumi - rekao je Taki, pa nastavio:

- Ja ni jednom Asmina nisam ni negativno ni pozitivno komentarisao. Nisam ni jednu reč rekao do pre 10 dana, znači u devetom mesecu sam progovorio jer stvarno više nisam mogao da gledam nasilje prema mojoj kćerki. Ćerka mi se osušila i ljudi koji izađu iz rijalitija kažu mi: “Taki, ona je sva modra, on nju štipa ispod jorgana. On se kaže tamo tebi sveti preko Maje.”

Marinković je otkrio i da li se plaši susreta sa Asminom.

- On je pokazao da je nasilnik. Čujemo šta Stanija i Aneli izjavljuju. To nisu nimalo naivne stvari. Mogu zamisliti šta će da uradi mom detetu kad nisu oni momci u zelenim kaputićima tamo? To nisu stvari za igranje.

O aferi sa Stanijom

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Taki je svojevremeno ispričao i da je sa Stanijom Dobrojević imao nešto više od prijateljstva.

- Desila se pijana noć, bilo šta je bilo, ne bih o Staniji. Stanija je sav taj šljam dovela ovde i Asmina i Aneli. Ona je dovukla tu bedu na vrata ovde. Ona je prvo pričala o Asminu da je to zlatno, cveta ljubav, Majami, zlatne narukvice, a na kraju ispade niti plaćao niti bilo šta. Ko tu sad laže, da li Stanija ili Asmin? Asmin je rekao da su oni “tipovali Maju”. Da on uđe i da ona uđe u decembru, a da Asmin smuva Maju i Stanija kao da bude povređena žena, ili šta mu je već ljubavnica, verenica. To je bio čist dogovor da Maja bude tu ubačena u igru jer je nestalo love. Asmin joj je ostavio 20.000 evra da ima da preživi dok on ne izađe. To se potrošilo tamo u Majamiju gde je Stanija bila i sad nestalo love i ona kaže “Aj sad u rijaliti” da Maja bude žrtveno jagnje - rekao je Taki, pa se osvrnuo na noć, kada se video sa Stanijom:

- To je bila 2022. godina, ona je malo više popila i otišli smo do toaleta tamo i desilo se što se desilo. I Maja je posumnjala. Nema nas pola sata. Kad smo se vratili Maja kaže: “Gde si toliko bio sa Stanijom?” I ja sam joj rekao da Staniji nije bilo dobro.

Taki je otkrio i koliko dobro poznaje Staniju.

- Pa vidite da ne poznajem. Ona priča najlošije i najružnije stvari o meni, a čuli smo se, čuli smo se pet dana pre njen ulazak jer je Maja reklamirala njene modele.Kad je trebalo Maja da uđe u Elitu, ona je zvala 30 puta dnevno jer je Maja tad pakovala džakove. Ona zove za Maju, a pošto se Maja nikome ne javlja na telefon. Ona je mene ubila ceo dan: “Gde je Maja?” Rekao sam joj: “Ide kod frizera.” Ona kaže: “Ajde, naći ćemo se kod frizera”. Ona je to vukla, išla sa Majom s mokrom kosom, a Asmin je sedeo u kafiću. Nije ni upoznao Maju. I kad su krenuli kući, on je rekao” Daj da vidim kako su ispale slike” i kad je video kako to stoji na Maji, on kaže: “Kako Maja dobro izgleda” i ona je priznala da su oni posvađali u kolima zbog Maje. Izbacila ga je iz stana. Spavao je u nekom hotelu tamo u Rumi. Već je tu posumnjala da će nešto biti jer Maja atraktivna, lepa devojka duplo mlađa od ove babe.

Bio s četiri devojke iz Elite

Marinković ne krije da je osvajao srca brojnih žena.

- Pa jeste, ali ja ne volim o tome da pričam. Ipak je ona (Stanija) Majina drugarica bila. Ja krijem to. Pa sad u kući ima četiri devojke s kojima sam ja bio.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković i Teodora Delić Foto: Printscreen Instagram

Na pitanje da li je jedna od njih Teodora Delić, kaže:

- Ne znam ni ja stvarno imam amneziju, ja sam stariji čovek. Isto je i Teodora tvrdila: “Ne poznajem Takija. Dva puta sam ga videla u životu. Ne znam ko je on.” Pa kad je stiglo 50 fotografija, šta je onda? E onda je znala. Ali sve su to deca, ja neću da ih pljujem, neka pričaju one o sebi. One same sebi kvare vezu. Mene žene startuju na ulici, ja sam ozbiljan čovek u godinama, a devojke i dalje trče za mnom.

Taki je otkrio i da li bi želeo da se skrasi pored jedne žene i odrekne života kakav sad živi.

- Sad da imam devojku kod kuće i kad bi ona pročitala ovo u novinama šta se desilo, naravno da me ne bi sačekala da dođem do kuće. Spakovala bi se otišla, ali to je već na njima šta one žele od mene. Odlazio sam u javne kuće. Živeo sam na zapadu dugo i sad sam bio. Sad sam se u Beču za rođendan počastio malo, otišao sam na jednu lepu masažu.

Taki je otkrio i da li devojke sa kojima je imao kratke afere traže da on krije njihove identitete.

- Ne, one dok ja spavam, one me otkriju, pa me slikaju, snimaju i onda šalju tamo negde: “Ja sam bila s Takijem Marinkovićem, da li ja mogu da uđem u “Elitu” Mene pitaju: “Zašto ti Taki imaš ugovore sa devojkama?” Nemam ugovore, moram da im kažem: “Izvini devojčice, koliko imaš ti godina? Ako imaš preko 25, možemo da idemo na piće.” Nije džentlmenski da pitaš nekog koliko ima godina, ali ja zbog svoje sigurnosti, da bi sebe zaštitio, ja moram da im tražim da mi pokažu ličnu kartu. Devojke sa 16, 17 godina urade usne, poprsje i izgledaju mnogo starije, tako da ne želim da imam problema ni ja ni moja ćerka u životu, da se baca takva ljaga na moju porodicu.

Priznao je i da li je imao problema sa Majom zbog načina života kakvim živi.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Mene Maja nikad u životu nije videla ni sa jednom devojkom. Ja da kažem: “Majo, evo moja devojka,” nikad. Ja imam stan gde te cure dolaze, gde se mi družimo, gde je intima, privatnost, ali da je dovedem pred Majom, da je zagrlim, poljubim na ulici - nikada ništa.

Kurir.rs/Blic