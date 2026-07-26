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Stanija Dobrojević pobedila je u rijalitiju "Elita 9", a u studiju je u finalu nije čekao rođeni brat Sani. Ona je sad otkrila da je susret sa njim nakon rijalitija prošao veoma emotivno.

"Nije mi lako, sinoć sam se videla sa bratom i snajkom", navela je prvo Stanija, koja je srčano reagovala kad ih je videla, pa su pale suze.

Brat joj, kako navodi, mnogo znači.

Ovo je Stanijin brat:

1/10 Vidi galeriju Sani Dobrojević Foto: Pritnscreen/Instagram

"Nisam idealno, mnogo plačem... Međutim, mene moja porodica podržava, voli i ceni", otkrila je vidno emotivna Stanija.

"Imala sam haos nekoliko dana, prala sam veš i čistila kuću, međutim sada je sve kako treba. Ono što moram da kažem jeste da mi je omiljeni detalj ova statua pobednice "Elite 9". Mene su pratile brojne afere i izmišljotine. Ljudi koji me ne vole... Oni su tek priča za sebe", dodala je ona za "Pink".

"Kao mašina sam"

Stanija je, inače, rekla da je premorena.

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

- Jako sam umorna, kao mašina sam, nema stajanja. Tempo je naporan narednih dana non stop imam neke emisije, slikanja, kampanja oko brenda... Ne znam gde udaram. Brend mi dosta ispašta, sve je na čekanju jer sam ja pred ulazak dala otkaz 10 ljudi koji su bili na pozicijama. To ne bi bilo strašno da sam ostala 10-ak dana koliko je planirano, čak i mesec dana bi posao mogao da izdrži, međutim, ostala sam četiri meseca tako da me je sačekalo mnogo posla - rekla je ona za Blic.

14:56 STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV