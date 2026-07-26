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Ivan Marinković u "Zadruzi 9 - Eliti" osvojio je visoko četvrto mesto i ne krije koliko je srećan zbog toga. Komentarima javnosti, takođe, izuzetno je zadovoljan, a Vanja Prodanović - posebno ga je prijatno iznenadila.

Nahvalio Vanju Prodanović

Štaviše, planiraju viđanje i van čitave rijaliti priče.

- Čujemo se svakodnevno, videli smo se samo na žurki, ali planiramo da se vidimo (i ovako). Ona me je veoma prijatno iznenadila. Dobra je, elokventna i skromna devojka. Čuo sam da je rekla: "Videćemo šta će biti", kada je reč o našem odnosu. Trenutno se družimo - kazao je Ivan u "Premijeri - Vikend specijalu", naglasivši potom da je i te kako zadovoljan svojim plasmanom.

1/9 Vidi galeriju Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

- Četvrto mestu u onakvoj konkurenciji, to zaista nije mala stvar. Ostao sam sa tri dame koje su obeležile "Elitu 9", to je istina. Zauzeo sam visoko mesto, komentari su fenomenalni. Pišu mi konstantno, ljudi su oduševljeni, istinski - prokomentarisao je on, koji baš i nije bio za to da Stanija Dobrojević pobedi:

- Kada gledam sa strane, ona ne bi bila pobednica, po mom mišljenju. Pre sam možda želeo i Aneli da pobedi, ali ni za nju ne bih glasao. Što se tiče Asmina i Aneli, pokazalo se da nije on toliki krivac, jer nisu uspeli dogovor da postignu. Aneli i Asmin ništa kao roditelji nisu razjasnili.

Ivan tužio Miljanu

Podsetimo, Marija Kulić se nedavno oglasila na svom zvaničnom Jutjub kanalu koji drži sa ćerkom Miljanom i tom prilikom je otkrila da su Miljanu tužili Aneli Ahmić, Ivan Marinković, kao i njegova rođena sestra Teodora, a da potražuju "naknadu štete".

1/7 Vidi galeriju Miljana i Ivan Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printsceen, Printscreen Instagram

- Prva tema, ko je koga tužio... Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu; stigao je dopis da odemo da preuzmemo sudske spise. Međutim, pošto smo mi iz Niša, ja sam se već preko jednog advokata i jedne sudije informisala o čemu se radi. Radi se o tužbama. Znači Aneli Ahmić, Ivan Marinković i njegova rođena sestra Teodora su tužili Miljanu. Traže naknadu štete. Za Aneli znam sigurno da je (tražila) 1.500 evra, Ivan negde oko 2.000, nisam sigurna, tu ću informaciju imati u ponedeljak i, njegova sestra isto toliko - počela je Marija, a potom je nastavila o tome šta ona misli da će da se dogodi.

- Dolazio je samo kod nas da snima klipove, da se slika zarad novinara, javnosti, da ljudi vide kako je on došao na rođendan... Neće više moći tako - jasna je bila Miljanina majka, priznajući da jeste prethodno želela da Ivan bude prisutan, ali pošto mu je "sve drugo bitnije, sada je zvanično digla ruke od toga".

- Novac na sudu neće dobiti, takođe ni njegova rođena sestra - bila je izričita Kulićka.