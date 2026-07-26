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Pevačica Edita Aradinović se porodila 22. jula i na svet donela ćerkicu Zoju sa kojom je danas napustila porodilište — a njena sestra Indi Aradinović se sada oglasila i pokazala prvu fotografiju sa sestričinom.

Naime, kako se vidi na podeljenoj fotografiji, Indi je sestru i sestričinu sačekala u porodičnom domu, a prizor je sve raznežio.

- Ljudi srce će mi pući od ovolike ljubavi i sreće! Ovo prisustvo nje se ne može opisati - napisala je ponosna tetka.

1/6 Vidi galeriju Indi dočekala Editu i sestričinu u porodičnom domu Foto: Printscreen Instagram/indy_ara_indira, Printscreen Instagram

Editina sestra je bebu ljubila u glavu, pa su se komentari samo nizali.

A potom je podelila i fotografiju prvog susreta:

- Život tetkin - napisala je kratko Indi, dok se iza njih video natpis dobrodošlice: "Dobro nam došla, Zoja!"

Edita podelila ceo proces

Edita je tri dana nakon porođaja, donela odluku da otkrije kako je izgledao ceo proces kroz koji je prošla. U bolnicu je stigla sa, kako kaže, finim kontrakcijama. Sve to je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama, a kako je istakla, nije se porođaja prirodnim putem.



- Uspela sam i da se našminkam da budem lepa na porođaju, ali i da odbijem epiidural do granice bola 8/10. Ovde me pripremaju - napisala je.

U galeriji pogledajte sve fotografije sa porođaja:

1/7 Vidi galeriju Edita Aradinović na porođaju Foto: Printscreen Instagram

Nije mogla da se porodi prirodno

Pevačica je iskreno priznala da je imala snažnu želju da se porodi prirodnim putem, ali su okolnosti to nisu dozvoljavale, pa su je dovele do toga da je morala da se porodi carskim rezom.

- Mnogo sam želela da se porodim prirodno. Pripremala sam se na to, čak je poranila, jer je termin bio 3. avgusta. Međutim, nije se spustila i da ne davim detaljima, rodila se Zoia, Živa i zdrava.

Ovo je prva objavljena fotografija nakon dolaska naslednice na svet:

Foto: Instagram

"Carski je prošao odlično"

Zatim je objavila fotografiju sa bebom uz opis: "Ovaj osećaj želim da svi dožđivite", a onda se osvrnula na svoje iskustvo sa carskim rezom:

- Carski je prošao odlično, već sutradan sam hodala. Evo već je treći dan i skoro sam kao nova - rekla je pevačica, pa istakla zadovoljstvo medicinskim osobljem: "Osoblje u frontu je predivno, od doktora, babica, pa preko pedijatrijskih sestara", napisala je i na kraju zaključila:

- Ja sam za ovo živela od malena i stvarno sam presrećna. Zahvalna i emotivna što sam je donela na svet. Zato i delim sve sa vama. Išla sam hrabro sa puno želje i volje i mislim da sam baš time otklonila sav strah i lakše prošla kroz sve što je došlo. Hvala još jednom na svim čestitkama - napisala je pevačica u svojim objavama.

Kurir.rs