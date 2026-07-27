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Kristina Spalević nedavno je objavila video snimke iz perioda zajedničkiog života sa Kristijanom Golubovićem i potresla javnost.

Bivša učesnica rijalitija otkrila je detalje maltretiranja njenog partnera, segmente svađe, ali i brutalnog nasilja, kako nad njom tako i nad njihovim kućnim ljubimcima.

Reakcija Kije Kockar

Ovim povodom oglasila se i Kija Kockar na svom Instagramu.

Naime, pobednica prve sezone rijalitija objavila je fotografiju i u opisu napomenula da je ona jedna od prvih koja je komentarisala njegovo ponašanje.

- Dobro jutro. Pre pet godina sam videla sve što danas komentarišete i reagovala... jedina“, te je dodala:

Foto: Instagram

- Ako je istina da je Pink reagovao i da ga je konačno zabranio: Aplauz.

Reakcija udruženja za zaštitu životinja

Nakon što su u javnosti objavljeni materijali za koje Kristina Spalević tvrdi da prikazuju Kristijana Golubovića kako zlostavlja, muči i usmrćuje malog psa rase čivava, reagovalo je Udruženje za zaštitu životinja.

Iz udruženja su pozvali nadležne institucije da hitno ispitaju sve navode, naglašavajući da niko ne sme biti unapred proglašen krivim, ali da ozbiljne optužbe zahtevaju temeljnu i nepristrasnu istragu.

Saopštenje:

Kao Udruženje za zaštitu životinja, sa velikom zabrinutošću pratimo javne navode koje je poslednjih dana iznela Kristina Spalević. Pored tvrdnji o nasilju nad njom i decom, u javnost su iznete i izuzetno ozbiljne optužbe koje se odnose na zlostavljanje i usmrćivanje životinja. Prema njenim javnim objavama, navodi da poseduje video-snimke i veterinarsku dokumentaciju, te da je deo materijala već predat nadležnim organima.

Ukoliko su ovi navodi tačni, ne govorimo samo o nasilju u porodici, već i o krivičnim delima protiv dobrobiti životinja. Nasilje nad životinjama nikada ne sme biti zanemareno niti opravdano, bez obzira o kome je reč i kakav status ta osoba ima u javnosti.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Zbog toga javno pozivamo nadležno javno tužilaštvo, policiju i veterinarsku inspekciju da ispitaju sve navode koji se odnose na zlostavljanje i ubijanje životinja i, ukoliko postoje osnovi sumnje i dokazi, pokrenu odgovarajuće postupke u skladu sa zakonom.

Istovremeno pozivamo i sva udruženja za zaštitu životinja da ne ćute kada postoje javno iznete tvrdnje o zlostavljanju životinja. Naša je obaveza da reagujemo uvek, bez obzira na ime, prezime ili popularnost osobe protiv koje se navodi iznose.

Naglašavamo da ovim saopštenjem nikoga ne proglašavamo krivim. O krivici odlučuju isključivo nadležni organi i sud. Međutim, smatramo da su navodi koji su javno izneti dovoljno ozbiljni da zahtevaju hitnu, temeljnu i nepristrasnu istragu.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Screenshot

Za svaku žrtvu nasilja, bilo da je čovek ili životinja, mora postojati jednaka zaštita zakona. Ćutanje nikada ne sme biti opcija.